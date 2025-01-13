بالصور: أسوأ حرائق غابات في تاريخ لوس أنجليس

​​إيلاف من واشنطن: تكافح فرق الإطفاء في لوس أنجلس لاحتواء حرائق غابات مدمرة مستمرة لليوم السادس، أسفرت عن 24 قتيلا، ودمرت 12 ألف مبنى، بينما أجبرت 100 ألف شخص على النزوح. ووصف حاكم الولاية الحرائق بأنها الكارثة الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة.

ودمر أكثر من عشرة آلاف مبنى بسبب أسوأ حرائق غابات في تاريخ لوس أنجليس في ولاية كاليفورنيا الأميركية. ​​وأخلى عشرات الآلاف منازلهم بسبب الكارثة الطبيعية.

​​أعد فريق إيلاف هذا التقرير وفيه أبرز صور الدمار:

أصدر ضابط من الحرس الوطني قرارًا بفرض حظر تجول في مناطق الإخلاء والمناطق الخاضعة لتحذيرات الإخلاء في سانتا مونيكا، كاليفورنيا، وذلك من الساعة 6:00 مساءً حتى 6:00 صباحًا في 11 كانون الثاني (يناير) 2025

يكافح رجل إطفاء لإخماد ألسنة اللهب في حي ماندفيل كانيون بمدينة لوس أنجلوس، كاليفورنيا، بتاريخ 11 كانون الثاني (يناير) 2025، بينما يستمر حريق باليسيدس في الانتشار.





تضيء مروحية إطفاء الحرائق تلة ينبعث منها الدخان، مع استمرار حريق باليسادز في الانتشار قرب ماندفيل كانيون وإنسينو في كاليفورنيا، يوم 11 كانون الثاني 2025



حذر رجال الإطفاء من أن الرياح العاتية قد تزيد من اشتعال ألسنة اللهب وتنقل الجمر من المناطق المحترقة الحالية إلى مناطق جديدة، مما يزيد من خطر انتشار الحريق



أغلق ضباط الحرس الوطني الشوارع وفرضوا حظر تجول في مناطق الإخلاء والإنذار خلال حرائق الغابات. وفي يوم السبت، اشتعل حريق عنيف في وادي ماندفيل كانيون، حيث استخدمت المروحيات المياه لإخماد ألسنة اللهب التي انتشرت على المنحدرات قرب منازل المشاهير، بما في ذلك منزل أرنولد شوارزنيغر



الحرائق أتت على آلاف المباني في لوس أنجلوس



..وقد تكون من أكثر الكوارث تكلفة بتاريخ الولايات المتحدة

