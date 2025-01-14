إيلاف من لندن: لقد كانت فكرة معاداة السامية بمثابة فيروس كراهية مستعصي على العلاج، وقد تصاعد وانحسر على مر القرون، وفي أعقاب الهجمات المروعة التي وقعت في السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، اكتسب هذا الفيروس قوة مذهلة جديدة.

بالنسبة للمراقبين المتأنين، فإن المضايقات والاعتداءات والتخريب الذي تعرضت لها المجتمعات اليهودية على مدى الأشهر الخمسة عشر الماضية كانت بمثابة خاتمة محيرة لواحدة من أعنف الهجمات على اليهود منذ الهولوكوست.

واليوم، لدينا بيانات جديدة ، والتي توفر فهماً أفضل للأفكار والمعتقدات التي قد تشكل مادة لهذه الاتجاهات.

بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لاستطلاع رابطة مكافحة التشهير العالمي، والذي أُجري لأول مرة في عام 2014، شرعنا في طرح نفس الأسئلة على المشاركين من 103 دولة ومنطقة حول العالم مرة أخرى.

46 % من سكان العالم يعادون السامية

ونتيجة لهذا الاستطلاع الذي يُعد الأكثر شمولاً على الإطلاق حول معاداة السامية، وجدنا أنه بحلول نهاية عام 2024، كان حوالي 46% من سكان العالم البالغين يحملون مستويات مرتفعة من المعتقدات المعادية للسامية.

وهذا يعني أنه خلال العقد الماضي تضاعف عدد البالغين ذوي المواقف المعادية للسامية إلى 2.2 مليار شخص.

الآن، يؤيد واحد تقريبا من كل اثنين من البالغين في جميع أنحاء العالم أغلبية العبارات المعادية للسامية الإحدى عشرة التي قدمناها لهم ــ عبارات مثل "اليهود مسؤولون عن معظم حروب العالم"، أو "اليهود أكثر ولاء لإسرائيل من وطنهم". ولم يعترف سوى 48% من المشاركين بالدقة التاريخية للهولوكوست ــ وانخفض هذا الرقم إلى 39% بين أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاما، ولم يسمع 27% منهم عن الهولوكوست على الإطلاق.

وبعبارة بسيطة، تكشف هذه البيانات عن فشل صارخ في نقل ذكرى ودروس الهولوكوست إلى الأجيال الشابة ــ التي تشكل مستقبل عالمنا ذاته.

لقد وصلنا إلى نقطة تحول حرجة، وحان الوقت لنطلق كل ناقوس الخطر.

لقد شهدنا جميعاً المضايقات التي يتعرض لها اليهود في الحرم الجامعي. ورأينا العرض المروع لأعلام حماس وحزب الله في مدن مثل نيويورك وسيدني وتورنتو . ومع ذلك، كان من المذهل أن نجد أن ما يقرب من ربع المستجيبين في جميع أنحاء العالم عبروا عن آراء إيجابية تجاه جماعة حماس الفلسطينية.

نسبة معاداة السامية في الشرق الأوسط 76 %

وفي مناطق مثل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اعتقد 76% من المشاركين أن أغلب المجازات الإحدى عشر المعادية للسامية في الاستطلاع صحيحة. ومن المثير للقلق أن نحو نصف المشاركين في آسيا وأوروبا الشرقية وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى كانوا يحملون مستويات عالية من المواقف المعادية للسامية أيضا. وفي حين كانت مستويات المواقف المعادية للسامية في الأميركيتين وأوروبا الغربية وأوقيانوسيا أقل نسبيا، فقد وجدنا أن نحو واحد من كل خمسة بالغين ما زال يحمل هذه المشاعر.

إن هذه البيانات لابد وأن تكون بمثابة جرس إنذار. إن معاداة السامية ليست قضية مجردة ــ بل هي تهديد يتجلى في العنف والكراهية وتآكل التماسك الاجتماعي. وقد رأينا هذا حتى في البلدان التي سجلت أدنى مستويات من المواقف المعادية للسامية، بما في ذلك في أميركا الشمالية وأوروبا الغربية، في العديد من الحوادث المروعة المعادية للسامية التي ارتكبتها أقلية صغيرة صاخبة وعنيفة.

إن الحادثة القبيحة التي وقعت في هولندا قبل بضعة أشهر، في المدينة التي اختبأت فيها آن فرانك من النازيين، هي مثال حقيقي للغاية على هذه الظاهرة.

ولكن وسط هذه النتائج المثيرة للقلق، حدد الاستطلاع أيضا سبل التغيير الممكن والعاجل. ومن المشجع أن 57% من المشاركين اعترفوا بأن الكراهية تجاه اليهود تشكل مشكلة خطيرة في العالم. ولكن هذه مجرد بداية.

لم تعد كلمات الإدانة كافية

يتعين على الحكومات والقادة في جميع أنحاء العالم أن يتخذوا موقفًا ضد معاداة السامية وجميع أشكال الكراهية. لم تعد كلمات الإدانة كافية. نحن بحاجة إلى قوانين صارمة لمكافحة جرائم الكراهية تعاقب السلوك المتعصب، مع توفير حماية ملموسة للمجتمعات الضعيفة. على سبيل المثال، يمكن للحماية التشريعية لليهود والتعليم المستهدف عن الهولوكوست للطلاب الشباب أن يساعد في تخفيف الآثار الضارة لهذه المواقف المعادية لليهود المتفشية.

بالإضافة إلى ذلك، ومن أجل التخفيف من التهديد المستمر لمعاداة السامية وحماية المجتمعات اليهودية، ينبغي للحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية أن تتبنى وتنفذ المبادئ التوجيهية العالمية لمكافحة معاداة السامية . فالسلامة حق أساسي للغاية.

ولا ينبغي لنا أن ننسى أيضًا أنه عندما يتعلق الأمر بفهم معاداة السامية في أي بلد، فإن المواقف المعادية للسامية ليست سوى جزء واحد من اللغز.

ولابد أن تأخذ الصورة الكاملة في الاعتبار المواقف المجتمعية، فضلاً عن تصرفات الحكومة، وحالة الخطاب العام، والحرية الدينية، وغير ذلك. وفقط من خلال النظر إلى هذه الجوانب المختلفة معًا يمكننا أن نفهم حقًا البيئة التي يعيش فيها الأفراد اليهود على مستوى العالم، وأن نعمل على خلق واقع أكثر أمانًا وشمولاً.

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التقرير مترجم من "بوليتيكو" - POLITICO.EU