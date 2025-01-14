إيلاف من القدس: وافقت حركة حماس على اتفاق وقف إطلاق النار المقترح في غزة وإطلاق سراح عدد كبير من الرهائن، بحسب مسؤولين اثنين مشاركين في المفاوضات، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس ، الثلاثاء.

ووفقا للتقرير، أشار مسؤول إسرائيلي إلى أنه على الرغم من تحقيق تقدم، فإن التفاصيل النهائية لا تزال قيد المناقشة، حصلت وكالة أسوشيتد برس على نسخة من مسودة الاتفاق، والتي صادق عليها مسؤول مصري ومسؤول من حماس.

وتحدث المسؤولون الثلاثة شريطة عدم الكشف عن هوياتهم بسبب الطبيعة الحساسة للمفاوضات المغلقة، ووصفت قطر، الوسيط الرئيسي في المحادثات، الوضع الحالي بأنه "الأقرب" إلى التوصل إلى اتفاق بين الطرفين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، الثلاثاء :"سلمنا مسودات اتفاق وقف إطلاق النار للطرفين، والمحادثات جارية الآن حول التفاصيل النهائية".

وأضاف البيان "لقد تغلبنا على الخلافات الرئيسية. وهذه أقرب نقطة وصلنا إليها للتوصل إلى اتفاق خلال الأشهر الماضية".