إيلاف من الضفة: يرتقب أن يعرض وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خطة لإعادة بناء غزة وإدارتها بعد حرب إسرائيل وحماس يوم الثلاثاء، حسبما أفاد 3 مسؤولين أمريكيين لموقع "أكسيوس".

وكشف الموقع أن بلينكن يأمل في آخر أسبوع له في منصبه، أن تصبح خطته مرجعا لأي خطة مستقبلية ليوم ما بعدالحرب في غزة، بما في ذلك للحكومة الأمريكية القادمة تحت إدارة دونالد ترامب.

وأوضح أن المسؤول الأميركي سيعرض خطته في خطاب له الثلاثاء وسط محاولات لإنهاء اتفاق بشأن الرهائن في غزة ووقف إطلاق النار.

وستكون خطة ما بعد حماس لإدارة غزة حاسمة لتنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، التي تهدف إلى التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء الحرب.

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي في باريس الأسبوع الماضي: "نحن مستعدون لتسليم هذه الخطة إلى إدارة ترامب حتى تتمكن من العمل عليها وتحقيق تقدم عندما تسنح الفرصة".

وأشار "أكسيوس" إلى أن بعض المسؤولين في الوزارة قلقين من أن الخطة قد تخدم مصالح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وتهمش السلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس.

وفي تقرير سابق للموقع أكد أن خطة بلينكن تستند إلى إنشاء آلية حاكمة ستشمل مشاركة المجتمع الدولي والدول العربية التي قد ترسل قوات إلى غزة لاستقرار الوضع الأمني وتقديم المساعدات الإنسانية.

وفي خطابه، يرتقب أن يؤكد بلينكن رفضه لأي احتلال دائم لغزة من قبل إسرائيل أو تقليص أراضيها، أو فرض الترحيل القسري للفلسطينيين. كما سيشدد على ضرورة تحويل الانتصارات التكتيكية ضد حماس إلى مكاسب استراتيجية طويلة الأمد.

وستطالب الخطة بإصلاح السلطة الفلسطينية، مع التأكيد على ضرورة أن تكون السلطة جزءا من أي حكومة مستقبلية في غزة.

وكان دونالد ترامب قال يوم الاثنين إنه يعتقد أن اتفاقا بشأن المحتجزين ووقف إطلاق النار في غزة قد يكتمل بحلول نهاية الأسبوع.

وأضاف في مقابلة مع موقع "نيوزماكس": "أنا أفهم أنه تم التوصل إلى مصافحة وهم بصدد إنهاء الاتفاق، ولكن يجب أن يتم ذلك"، دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل.

