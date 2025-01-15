إيلاف من لندن: ما الذي سيحدث لأكراد سوريا، وهم أكبر أقلية، ويبلغ عددهم نحو مليوني نسمة؟ لقد أدت الحرب الأهلية السورية، التي بدأت في عام 2011، إلى دفع الأكراد إلى صدارة المشهد السياسي في المنطقة.

وفي مواجهة التقدم العسكري الشامل لتنظيم الدولة الإسلامية ، تخلت القوات الحكومية السورية عن العديد من المناطق التي احتلها الأكراد في شمال شرق البلاد، تاركة الأكراد لإدارتها، وذلك وفقاً لما رصده الكاتب الانكليزي نيفل تيلر الكاتب بـ"أوراسيا ريفيو".

فقد توافق التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، والذي كان عازماً على هزيمة داعش، مع ميليشيا البشمركة الكردية العراقية، والتي أثبتت نجاحها بشكل ملحوظ. ولم يستغرق الأمر سوى أقل من عامين لاستعادة الأراضي التي سيطر عليها تنظيم داعش؛ وفي هذه العملية، اكتسبت المنطقة التي يحتلها الأكراد في شمال شرق سوريا، والمعروفة باسم روج آفا، استقلالاً بحكم الأمر الواقع.

تحالف الميليشيات العربية والكردية

لقد أدى استيلاء القوات الكردية على بلدة منبج من داعش في 12 آب (أغسطس) 2016 إلى ظهور مساحة واسعة من الأراضي التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية (SDF)، وهي تحالف من الميليشيات العربية والكردية، على طول الحدود الجنوبية لتركيا.

كانت هذه المنطقة متاخمة بشكل وثيق لمنطقة كردستان العراق، المنطقة التي يسكنها الأكراد والتي مُنحت الحكم الذاتي بموجب دستور العراق لعام 2005.

وهكذا، وعلى الرغم من استياء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بدا أن احتمال إقامة دولة كردية مستقلة موحدة تمتد عبر الأطراف الشمالية لسوريا والعراق قد بدأ يلوح في الأفق.

اعتبر أردوغان باستمرار وحدات حماية الشعب (YPG)، القوة المهيمنة في قوات سوريا الديمقراطية، بمثابة امتداد لحزب العمال الكردستاني (PKK)، وهي مجموعة مصنفة على نطاق واسع كمنظمة إرهابية.

درع الفرات وغصن الزيتون

في عام 2016، أطلق أردوغان عملية درع الفرات، فسيطر على منطقة في شمال سوريا من جرابلس إلى الباب. ثم تبع ذلك بعد عامين بعملية غصن الزيتون التي اجتاح خلالها عفرين.

وفي عام 2019، وبعد أن أعلنت الولايات المتحدة انسحابها من أجزاء من شمال سوريا، أطلق عملية نبع السلام، وأنشأ ما يسمى "المنطقة الآمنة" على الجانب السوري من الحدود التركية السورية. وكان يهدف إلى استخدامها لإعادة توطين اللاجئين السوريين الموجودين حاليًا في تركيا.

ضم أردوغان تقريبًا جميع المناطق التي اجتاحها، والآن تحكمها مجالس محلية مدعومة من تركيا، وتستخدم الليرة التركية كعملة، وتتأثر بشدة بمشاريع البنية التحتية التركية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات ومكاتب البريد.

تركيا، التي كانت لفترة طويلة داعمة لحركة التمرد التي أطاحت بالنظام الدكتاتوري لبشار الأسد - هيئة تحرير الشام - لديها الآن نفوذ سياسي قوي مع زعيمها أبو محمد الجولاني. لا شك أن أردوغان يأمل في استخدام ذلك للسيطرة على مشكلته الكردية الدائمة من خلال الاستمرار في احتلال مساحات سوريا التي اجتاحها.

ولكن على الرغم من موقفه السياسي المهيمن في سوريا في مرحلة ما بعد الأسد، فمن غير المؤكد أنه سيكون قادرًا على القيام بذلك.

إن نوايا الجولاني فيما يتصل بالأقليات بشكل عام، والأكراد بشكل خاص، لا تزال غير واضحة إلى حد كبير. فمنذ سقوط نظام الأسد، قدم الجولاني للعالم وجهاً معتدلاً، وأعلن باستمرار أنه ينوي أن يكون شاملاً قدر الإمكان في تأسيس الحكم الجديد في سوريا.

باختصار، قد لا يؤيد الشرع استمرار احتلال تركيا لمناطق واسعة من الأراضي السورية ذات السيادة. وعلاوة على ذلك، فقد قال عدة مرات إن الأكراد "جزء من الوطن السوري" بينما أكد للأمة أنه "لن يكون هناك ظلم".

الأكراد.. أمة بلا دولة



وعلى أي حال إذا كانت هناك مجموعة عرقية تستحق العدالة فهي الأكراد.

منذ آلاف السنين عاشت وازدهرت أمة فخورة ومستقلة على أرضها في قلب الشرق الأوسط. ورغم تعرضها للعديد من الغزوات الأجنبية، رفض هذا الشعب المتميز عرقياً الاندماج مع الغزاة المختلفين واحتفظ بثقافته الخاصة.

في بداية الحرب العالمية الأولى، كانت بلادهم جزءًا صغيرًا من الإمبراطورية العثمانية. وفي صياغة مستقبل الشرق الأوسط بعد الحرب، وعدت القوى المتحالفة، وخاصة بريطانيا، بالعمل كضامن لحرية هذا الشعب. لكن هذا الوعد تم انتهاكه لاحقًا.

35 مليون كردي

إن الأكراد الذين يبلغ عددهم نحو 35 مليون نسمة هم أكبر أمة بلا دولة في العالم. وتاريخياً، كانوا يسكنون منطقة جغرافية مميزة محاطة بسلاسل جبلية، كانت تسمى ذات يوم كردستان. ولكن الخرائط الحالية لا تظهر أي موقع من هذا القبيل، ذلك أن كردستان القديمة تقع الآن ضمن مساحة سيادية لأربع دول منفصلة: تركيا والعراق وإيران وسوريا.

يعيش أغلب الأكراد ـ نحو 25 مليوناً ـ داخل حدود تركيا. وهناك مليونان منهم في سوريا، وفي العراق تمكن خمسة ملايين كردي من إقامة دولة شبه مستقلة. وهناك نحو سبعة ملايين كردي محاصرون داخل النظام الشيعي المتطرف في إيران.

كانت معاهدة سيفر، التي أعقبت سقوط الإمبراطورية العثمانية بعد الحرب العالمية الأولى، تنص على إجراء استفتاء لتقرير مصير وطن كردستان. ولكن هذا الاستفتاء لم يحدث قط، وأصبحت معاهدة سيفر نفسها باطلة ولاغية في عام 1922 مع تأسيس الجمهورية التركية بقيادة كمال أتاتورك.

ضربة قلم جعلت 20 مليون كردي تركياً

وفي أعقاب ذلك تم إبرام معاهدة لوزان، والتي منحت الجمهورية الجديدة السيطرة على وطن كردستان آنذاك. وبضربة قلم استعمارية، تم إعلان أكثر من عشرين مليون كردي من الأتراك.

وقد نالت الحكم الذاتي الكردي أعظم اعتراف به في الدستور العراقي لعام 2005، الذي أنشأ إقليم كردستان ككيان فيدرالي داخل العراق، مع حكومته المحلية وإطاره القانوني الخاص.

إن الأكراد في سوريا يدركون ذلك جيداً. ولن ينسوا أيضاً أن نظام الأسد عرض عليهم شيئاً مماثلاً. ففي آذار (مارس) 2015، أعلن وزير الإعلام السوري آنذاك أن الحكومة تدرس الاعتراف بالحكم الذاتي الكردي "ضمن القانون والدستور".

في أيلول (سبتمبر) 2017، صرح وزير الخارجية السوري آنذاك بأن دمشق ستدرس منح الأكراد قدراً أعظم من الحكم الذاتي بمجرد هزيمة داعش. لكن الأحداث تجاوزت هذه الطموحات، ولم يتحقق شيء من هذا القبيل. ولكنها قد توفر للجولاني نموذجاً للتسوية المستقبلية مع الأكراد في إطار دستور الدولة السورية الموحدة والمستعادة.

ورغم أن أردوغان قد يأسف لتأثير ذلك على المشهد السياسي الداخلي في تركيا، فإنه قد يرى منطقة كردية تتمتع بالحكم الذاتي معترف بها ضمن دستور سوري جديد ــ وحتى، في نهاية المطاف، شكلاً من أشكال التحالف بين تلك المنطقة ومنطقة كردستان العراق.



