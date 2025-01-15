إيلاف من لندن: أعلن مارك زوكربيرغ مؤسس شركة ميتا أن المرحلة المحافظة الجديدة ستبدأ، كان ذلك أسرع مما هو متوقع، وبوتيرة لا تصدق.

فقد أعلن زوكربيرغ أنه سيحل عملية التحقق من الحقائق في ميتا Meta (فيسبوك وانستغرام) في الولايات المتحدة لأنه يعتقد أن مدققي الحقائق كانوا متحيزين سياسياً للغاية.

وسوف تحل الملاحظات التي يكتبها مستخدمو فيسبوك أنفسهم على غرار منصة إكس، محل مدققي الحقائق المحترفين، وأعلن زوكربيرغ أيضًا أن ميتا ستنقل فرق تعديل المحتوى الخاصة بها، والتي هي منفصلة عن عمليات التحقق من الحقائق الخاصة بطرف ثالث، من كاليفورنيا إلى تكساس في خطوة، كما قال، "ستساعد في إزالة المخاوف من أن الموظفين المتحيزين يفرضون رقابة مفرطة على المحتوى".

إن القائمة الطويلة لما فعله زوكربيرغ للفوز بموافقة دونالد ترامب، ولكن يجب التركيز على هذين العنصرين على وجه الخصوص، لأنهما مؤشران على كيفية قيام الأثرياء والأقوياء بثني مفهوم الحقيقة لتحقيق غاياتهم الخاصة.

تسييس الحقيقة

خطة الكشف عن هويات محرري ويكيبيديا وتحركات ميتا هي محاولات لتسييس الحقيقة من خلال السيطرة على القائمين عليها.

وضعت مؤسسة هيريتيج المحافظة للغاية في واشنطن العاصمة، والتي نشرت خريطة طريق مشروع 2025 المؤثرة للرئيس المنتخب، خططًا لملاحقة محرري ويكيبيديا المتطوعين عبر الإنترنت وخارجها، ربما باستخدام التعرف على الوجه. بمجرد الكشف عن هوياتهم، يمكن إقناع محرري ويكيبيديا بالتوقف عن "إساءة استخدام مناصبهم" وإدراج ما تعتقد هيريتيج أنه إدخالات معادية للسامية مثلاً، وتم الإبلاغ عن خطة هيريتيج لأول مرة بواسطة في سبق صحفي كبير.

شكوى يهودية من ويكيبيديا

ليس من الواضح نوع معاداة السامية التي تسعى مؤسسة التراث إلى معالجتها، لكن جماعات يهودية بارزة اشتكت في الأشهر الأخيرة من التغييرات التي أجريت على مداخل ويكيبيديا الحساسة المتعلقة بالحرب في غزة وعواقبها، وفقًا لموقع فوروارد.

إن ما يعنيه هذا الهجوم هو أن المنظمة تعتقد أن الحقائق تجعل إسرائيل تبدو سيئة، فقد منعت حكومة بنيامين نتانياهو الصحفيين من دخول غزة لأسباب مماثلة.

كان الأسبوع الماضي بمثابة علامة بارزة على استخدام الحقيقة كأداة سياسية. إن خطة الكشف عن هويات محرري ويكيبيديا وتحركات ميتا هي محاولات لتسييس الحقيقة من خلال التحكم في القائمين عليها.

إن الحقائق على الإنترنت يمكن أن تكون أي شيء تريده، بدلاً من مجموعة مشتركة من الأشياء التي لا تقبل الجدل والتي يمكن ملاحظتها، طالما يمكنك التلاعب بمحكميها.

نظام ويكيبيديا التقليدي يعمل بشكل جيد

إن أحد أوجه التقارب المدهشة بين هذه الأخبار هو أن نظام محرري ويكيبيديا المتطوعين يعمل بشكل جيد. ومن خلال آلاف التصحيحات والمناقشات الصغيرة، نخرج بنسخة متفق عليها من الحقيقة.

ربما يتخيل زوكربيرغ أن نظام فيسبوك الجديد للملاحظات المجتمعية سيعمل بنفس الطريقة. لكن الاختلافات بين فيسبوك وإنستغرام وويكيبيديا هائلة، وهدف ويكيبيديا هو تجميع ونشر المعلومات الدقيقة. وهذا ليس هدف فيسبوك أو إنستغرام أو أي شبكة اجتماعية أخرى، ولم يكن قط أحد نقاط قوتها.

ما هو تعريف "الحقيقة"؟

إن الحقيقة التي يمكن ملاحظتها والتحقق منها ليست بنفس أهمية الحقيقة المتفق عليها على الإنترنت. وبوسعنا أن نقرأ بين سطور إعلان زوكربيرغ الصاخب أن المشرفين سوف ينتقلون من دولة ليبرالية إلى دولة محافظة: فقد انتقلت الحقيقة المتفق عليها إلى اليمين السياسي ــ إلى تكساس على وجه التحديد.

تسمح كاليفورنيا للأشخاص الذين يحصلون على رخص القيادة باختيار خيار غير ثنائي لجنسهم، X. على النقيض من ذلك، تحظر تكساس الرعاية المؤكدة للجنس للقاصرين المتحولين جنسياً.

وتعهد حاكم كاليفورنيا بالدفاع عن مقدمي الرعاية الصحية الذين يقومون بعمليات الإجهاض خارج الولاية، وقد فرضت تكساس حظرًا على الإجهاض لمدة ستة أسابيع في عام 2021 - قبل إلغاء قضية رو ضد وايد.

إن إعلان النقل هو لعبة واضحة لموافقة ترامب وماسك، اللذين يغردان بغضب حول مدى غباء حاكم كاليفورنيا، إنهم يستخدمون حرائق الغابات المدمرة في لوس أنجلوس ضد جافين نيوسوم كهراوة.

تيك توك.. صداع في رأس أميركا

في يوم الجمعة ، قدمت شركة تيك توك قضيتها أمام المحكمة العليا الأميركية- ولكن دون جدوى، كما تشير المؤشرات الأولية. فقد أمضى القضاة ما يقرب من ضعف الوقت في استجواب محامي تيك توك كما فعلوا مع المحامي العام الذي تحدث نيابة عن الولايات المتحدة.

ويبدو أن لديهم مشاكل أكبر بكثير مع حجة تيك توك بأن الحظر ينتهك حقوق حرية التعبير للأميركيين مقارنة بحجة الحكومة بأن تيك توك يمثل تهديدًا هائلاً، وإن كان نظريًا، للأمن القومي الأميركي.

ومن المقرر أن يدخل الحظر حيز التنفيذ يوم الأحد 19كانون الثاني (يناير)، وعند هذه النقطة سيختفي تيك توك من متجر التطبيقات لكنه سيظل متاحًا على هاتفك إذا كنت قد قمت بتنزيله بالفعل.

ويمكن للشركة الأم بايت دانس بيع التطبيق، لكنها أعلنت مرارًا وتكرارًا أنها لن تفعل ذلك، وقالت تيك توك إن سحب الاستثمارات أمر مستحيل.

وداعاً للجاسوس الصيني؟

في رد فعل على انقطاع الخدمة الوشيك، ينشر مستخدمو تيك توك مقاطع فيديو يودعون فيها "جاسوسهم الصيني الشخصي".

ظهر تيك توك لأول مرة في الولايات المتحدة في عام 2019 - من الميمات والرقصات والاتجاهات الفيروسية وجمع بيانات المستخدمين الحساسة من قبل خصم أجنبي. داخل الميم، يعبر الناس عن حزن حقيقي على رحيل التطبيق الذي جلب الفرح إلى حياتهم بالإضافة إلى الفوائد المالية الملموسة. لا أحد يعرف ما سيحدث لصناعة المؤثرين على تيك توك الآن.

في إحدى رسائل الشكر الرمزية، قالت ليساندرا فاسكيز، التي كان لديها 128000 متابع، للكاميرا: "إلى جاسوسي الصيني، أشكرك على خدمتك. إذا لم نتمكن من الخروج معًا بعد الآن، أريد فقط أن أشكرك على الأوقات الجيدة التي قضيناها".

"لقد ربطتني بالعديد من الأشخاص الذين لم أكن لألتقي بهم لولا ذلك. لقد سمحت لي بمكان لأسمع صوتي فيه بشكل أصيل، وسمحت لي بترك وظيفة كنت أكرهها حتى أتمكن من العثور على مكاني هنا، وأصنع لنفسي وظيفة على هذه المنصة".

إن هذا الشعور صادق حتى وإن كان شكله أشبه بالمزاح. ففي مقطع فيديو آخر، قامت إحدى مستخدمات تيك توك التي يتابعها نحو 800 ألف شخص، تظهر هذه المرأة وهي تمشي بحقيبة سفرها نحو غروب الشمس. وتقول في تعليقها: "أنا أفضل الانتقال إلى الصين على استخدام انستغرام ريلز "، وهي محقة: فمن المرجح أن تستفيد شركة ميتا Meta بشكل أكبر من زوال منافستها الأكثر نجاحا (تيك توك)

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مترجم من "الغارديان" - www.theguardian.com



