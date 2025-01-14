إيلاف من واشنطن: أكد البيت الأبيض أن الرئيسين الأمريكي جو بايدن والمصري عبدالفتاح السيسي ناقشا في اتصال هاتفي المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن المختطفين في غزة.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي أشاد خلال الاتصال بدور مصر كوسيط في عملية المفاوضات بين إسرائيل وحماس طوال العملية.

وشدد البيت الأبيض على أن بايدن أكد أن هذه الصفقة لم تكن لتتحقق لولا الدور الأساسي والتاريخي لمصر في الشرق الأوسط والتزامها بالدبلوماسية لحل النزاعات.

وركز البيت الأبيض على أن الزعيمين أكدا خلال الاتصال على الحاجة الملحة إلى تنفيذ اتفاق لإغاثة سكان غزة على الفور من خلال زيادة المساعدات الإنسانية التي يتيحها وقف إطلاق النار إلى جانب عودة الرهائن إلى عائلاتهم.

من جانبها أعلنت الرئاسة المصرية أن السيسي شدد خلال اتصاله مع بايدن على "ضرورة التوصل إلى اتفاق فوري لوقف إطلاق النار" من أجل وضع حد للمعاناة الإنسانية الخطيرة التي يعاني منها المواطنون في القطاع.

وأكد السيسي على ضرورة ادخال المساعدات الإنسانية دون قيود أو عراقيل لتجنيب المنطقة تبعات توسيع نطاق الصراع وما قد يترتب على ذلك من تداعيات جسيمة.