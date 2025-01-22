حقق الأمير البريطاني هاري انتصار "مرموقا" على مجموعة صحف المملكة المتحدة التابعة لروبرت مردوخ يوم الأربعاء بعد أن توصل الناشر إلى تسوية لدعواه القضائية.

واعترفت مجموعة نيوز الناشرة لصحيفة (ذا صن) الشعبية، بأفعال غير قانونية مع الأمير، وستدفع تعويضات له.

معلومات مزعومة

وكان هاري، 40 عامًا، النجل الأصغر للملك تشارلز الثالث، يقاضي مجموعة صحف نيوز (NGN)، ناشر صحيفة ذا صن وصحيفة نيوز أوف ذا وورلد المغلقة الآن، في المحكمة العليا في لندن، زاعمًا أن الصحف حصلت بشكل غير قانوني على معلومات خاصة عنه من عام 1996 حتى عام 2011.

كما اعترفت مجموعة صحف نيوز (NGN) بأنها تدخلت في الحياة الخاصة لوالدة هاري الراحلة، الأميرة ديانا. وقال مصدر مطلع على التسوية إن الأضرار شملت مبلغًا من ثمانية أرقام.

وقال هاري وشريكه في الدعوى اللورد توم واتسون النائب السابق لزعيم حزب العمال البريطاني في بيان: "في انتصار ضخم اليوم، اعترفت نيوز (المملكة المتحدة) بأن صحيفة ذا صن، العنوان الرئيسي لإمبراطورية روبرت مردوخ الإعلامية في المملكة المتحدة، انخرطت بالفعل في ممارسات غير قانونية".

لا أحد فوق القانون

وجاء في البيان الذي قرأه محاميهم ديفيد شيربورن خارج المحكمة العليا: "اليوم انكشفت الأكاذيب. واليوم انكشفت عمليات التستر. واليوم يثبت أن لا أحد يقف فوق القانون. لقد حان وقت المساءلة".

وكان من المقرر أن تبدأ المحاكمة للنظر في قضية هاري، ودعوى مماثلة من النائب البريطاني السابق واتسون، يوم الثلاثاء، ولكن بعد محادثات أخيرة، توصل الجانبان إلى تسوية، حيث قالت محموعة نيوز NGN إن هناك مخالفات في صحيفة ذا صن The Sun، وهو الأمر الذي نفته لسنوات.

وقال شيربورن للمحكمة: "تقدم المجموعة اعتذارًا كاملاً لا لبس فيه لدوق ساسكس عن التدخل الخطير من قبل صحيفة ذا صن The Sun بين عامي 1996 و2011 في حياته الخاصة، بما في ذلك حوادث الأنشطة غير القانونية التي قام بها محققون خاصون يعملون لصالح الصن The Sun".

اعتذار

واضاف البيان: "وتتقدم مجموعة نيوز NGN باعتذارها للدوق عن التأثير الذي أحدثته التغطية المكثفة والتدخل الخطير في حياته الخاصة وكذلك الحياة الخاصة للأميرة ديانا، والدته الراحلة، وخاصة خلال سنوات شبابه".

كما اعترفت باستهداف اللورد واتسون، بما في ذلك عندما كان وزيراً مساعداً في عهد رئيس الوزراء آنذاك غوردون براون، والذي كان من المقرر أن يدلي بشهادته إذا ما استمرت المحاكمة.

وفي بيان، قال متحدث باسم مجموعة نيوز NGN إن اعتذارها كان عن الأفعال غير القانونية للمحققين الخاصين الذين يعملون لصالح صحيفة الصن The Sun، وليس لصحفييها.

وقال المتحدث: "هناك ضوابط وعمليات قوية في جميع عناويننا اليوم لضمان عدم حدوث ذلك الآن. لم يكن هناك اعتراض على البريد الصوتي في صحيفة الصن The Sun"، مضيفًا أن التسوية تمثل نهاية محتملة لأي دعاوى قضائية، وأن القضايا المستقبلية قد يتم رفضها.

مليار جنيه

وقد دفعت الشركة الناشرة NGN مئات الملايين من الجنيهات الاسترلينية لضحايا اختراق الهواتف وجمع المعلومات غير القانوني الأخرى من قبل صحيفة (نيوز أوف ذي وورلد News of the World) المتوقفة حاليا.

وتوصلت إلى تسوية لأكثر من 1300 دعوى قضائية تتعلق بمشاهير وسياسيين وشخصيات رياضية معروفة وأشخاص عاديين كانوا على صلة بهم أو بأحداث كبرى.

وفي بيانهما المشترك، قال هاري وواتسون إن مجموعة نيوز NGN دفعت الآن أكثر من مليار جنيه استرليني.

وكانت المجموعة NGN ترفض في السابق أي ادعاءات بوجود مخالفات في صحيفة الصن The Sun، أو أن أي شخصيات بارزة كانت على علم بذلك أو حاولت التغطية عليه، كما تزعم دعوى هاري.

اثبات الحقيقة

وقال هاري إن مهمته كانت إثبات الحقيقة ومحاسبة المديرين التنفيذيين والمحررين في الناشرين، بعد أن توصل مدعون آخرون إلى تسوية للقضايا لتجنب خطر فاتورة قانونية بملايين الجنيهات الاسترلينية يمكن فرضها حتى لو فازوا في المحكمة لكنهم رفضوا عرض مجموعة نيوز NGN.

وإذ ذاك، كان الهدف الرئيسي لدعوى هاري هو ريبيكا بروكس، التي كانت رئيسة تحرير صحيفة ذا صن خلال جزء من الفترة التي اعترفت فيها مجموعة نيوز بوجود سلوك غير قانوني وهي الآن الرئيسة التنفيذية لشركة (نيوز)، الذراع البريطانية لشركة نيوز كورب.

وقال هاري وواتسون في بيانهما: "إنهما يعترفان الآن، عندما كانت رئيسة تحرير ذا صن، بأنهما أدارا مشروعًا إجراميًا"، وأضافا أنهما يريدان من الشرطة والبرلمان التحقيق في "شهادة الزور والتستر".

ومع ذلك، لم يشر اعتذار مجموعة نيوز بشكل مباشر إلى أي مخالفات من جانب كبار الشخصيات فيها، ولا إلى الادعاء بوجود أي تستر من قبل المسؤولين التنفيذيين الحاليين أو السابقين.

وقالت شرطة لندن إنها لا تجري تحقيقًا نشطًا. وقال متحدث باسمها: "نحن ننتظر أي مراسلات من الأطراف المعنية، والتي سنرد عليها في الوقت المناسب".