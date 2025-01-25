إيلاف من القاهرة: أصدرت السلطات المصرية قرارا يخص زوجة ونجل القتيل المذبوح على يد سفاح الأقصر.

وقررت مايا مرسي وزيرة التضامن تقديم رحلة حج لزوجة القتيل وابنه هذا العام على نفقة الوزارة.

ووجهت الوزيرة باتخاذ ما يلزم من تدخلات لمساعدة أسرة القتيل وتقديم المساعدة اللازمة للأسرة، وسرعة صرف التعويضات المقررة في هذا الشأن.

وكانت قوات الأمن بمحافظة الأقصر جنوب مصر قد تمكنت من القبض على الشاب المتهم الذي ذبح مسنا في الشارع وفصل رأسه عن جسده أمام المارة.

وأكد مصدر أمنى أنه تم القبض على القاتل واقتياده لديوان القسم، فيما تم نقل جثمان المتوفى حجاج أبو الوفا الذي يبلغ من العمر 59 سنة، لمشرحة مستشفى مستشفى الكرنك الدولي.

يذكر أن الأجهزة الأمنية كانت قد تلقت بلاغًا بمقتل مسن ذبحا وسط الشارع في منطقة أبو الجود وسط مدينة الأقصر جنوب مصر في جريمة صدمت المصريين.

وتبين من التحريات والمعاينة قيام الشاب المتهم بفصل رأس مسن عن جسده وتجول بها بالشارع وسط صدمة المارة.

وأكد أحد شهود العيان أن الشاب كان في وصلة شجار مع القتيل واستل سكينا كان يخفيها وسط طيات ملابسه ثم باغته وانهال عليه طعنا مضيفا أن الشاب المتهم قام بفصل رأس المسن عن جسده وتجول بها فى الشارع.