إيلاف من روما: كاد البابا فرانسيس أن يسقط على أرض الفاتيكان، السبت، عندما انكسر مقبض عصا المشي الخاصة به، لكن الرجل البالغ من العمر 88 عاما تمكن من تدارك الأمر ولم يفقد توازنه، بعد أن تعثر لفترة وجيزة أثناء دخوله القاعة لمخاطبة الجمهور.

بعد الانزلاق، هرع اثنان من المساعدين إلى جانب البابا، وساعداه في الجلوس على كرسيه على المسرح.

"يحيا البابا"، هتف أحد أفراد الحشد، مما أثار تصفيق الآخرين الذين تجمعوا لسماع حديثه.

مشاكل صحية مزمنة

يُعاني البابا فرانسيس من مشكلة خطيرة في ركبتيه، مما أدى إلى سقوطه مرتين في الآونة الأخيرة، وقد استخدم الكراسي المتحركة والعصي للتنقل، بينما كان يعاني أيضًا من مشاكل صحية مزمنة، بما في ذلك نوبات طويلة من التهاب الشعب الهوائية.

أصيب البابا بذراعه في وقت سابق من هذا الشهر نتيجة سقوطه. ورغم أنه لم يتعرض لكسر، إلا أن الأطباء طلبوا منه ارتداء حمالة.

وفي السابع من كانون الأول (ديسمبر) 2024، سقط فرانسيس في غرفة نومه، وارتطم ذقنه بطاولة بجانب السرير، مما أدى إلى ظهور بعض الكدمات.