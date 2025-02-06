إيلاف من الرباط: أعلنت الحكومة المغربية عن خطوة استباقية لضمان انسيابية أداء مناسك العمرة للمواطنين المغاربة، عبر سلسلة من التدابير العاجلة استجابةً لقرار السلطات السعودية بفرض إلزامية تلقيح المعتمرين ضد داء التهاب السحايا "مينانجيت".

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع مجلس الحكومة الخميس بالرباط، أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تحركت بسرعة لتأمين مخزون كافٍ من اللقاحات وضمان توزيعها في مختلف أرجاء المملكة، مبرزا ما قامت به الوزارة من عمليات تعبئة اللقاح في المراكز الصحية المعتمدة، إضافة إلى معاهد "باستور"، مع استمرار عملية تجديد المخزون بشكل منتظم لضمان استمرارية التزويد وعدم التأثير على الاحتياطي الوطني.

وفي سياق تنظيم العملية وتجنب حالات الاكتظاظ، دعت وزارة الصحة المواطنين الراغبين في أداء مناسك العمرة إلى التوجه إلى المراكز الصحية الأقرب إلى محل سكناهم، بعد الاطلاع على اللائحة المنشورة عبر الموقع الرسمي للوزارة.

وأكدت الوزارة أن المواطنين سيتمكنون من الحصول على شهادة التلقيح الضرورية بسهولة وفي ظروف ملائمة، وفقًا لمعايير السلامة والجودة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص السلطات المغربية على تمكين المواطنين من أداء مناسكهم الدينية من دون عوائق، مع الالتزام بالتوجيهات الصحية التي تفرضها الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية لضمان سلامة الحجاج والمعتمرين.