إيلاف من ستوكهولم: أعلنت السفارة السورية في ستوكهولم أن عددا لم تحدده من المواطنين السوريين من بين ضحايا إطلاق النار الذي أسفر عن مقتل 10 أشخاص الثلاثاء في مدينة أوريبرو في وسط السويد.

وقالت السفارة في بيان إنها "تتقدم بأصدق المواساة إلى أسر الضحايا ومنهم مواطنون سوريون أعزاء".

وفي وقت سابق، أعلنت الشرطة السويدية أن نحو 10 أشخاص قتلوا في حادث إطلاق نار بمدرسة في مدينة أوريبرو، غرب ستوكهولم.

وقال متحدث باسم الشرطة في مؤتمر صحفي إنه يعتقد أن الجاني المزعوم ضمن القتلى.

وأكد محققون سويديون في مؤتمر صحفي أن الشرطة السويدية لا تعتقد أن إطلاق النار المميت كان هجوما إرهابيا.

ولم يكن الجاني المشتبه به معروفا للشرطة ويعتقد أنه تصرف بمفرده.

وقد وصف هذا الحادث بكونه أسوأ عملية طلاق نار في السويد، حيث تعتبر حوادث العنف المسلح في المدارس نادرة جدا في البلاد. وقد وصف وزير العدل جونار سترومر حادثة إطلاق النار بأنها "حدث يهز المجتمع بأسره حتى الصميم".

وقد تداول رواد التواصل الإجتماعي صور المشتبه به وإسمه "ريكارد أندرسون" وذلك بعد يومين من الهجوم على المدرسة التي تقدم دورات تعليمية للكبار ودورات لتعليم اللغة السويدية للمهاجرين.

وقد بررت الشرطة السويدية فعلته بأنه "مختل عقليا" ويحتاج للعلاج.

