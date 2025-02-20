إيلاف من القدس: ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن قائد حركة "حماس" الراحل يحيى السنوار، أوفى بوعده بتحرير جميع الأسرى من ذوي الأحكام العالية والمؤبدات من السجون الإسرائيلية، واللافت في الأمر أن ذلك تحقق بعد رحيله.

وقالت القناة 7 العبرية إن أكثر من 600 فلسطيني سيتم الإفراج عنهم هذا الأسبوع، من بينهم 445 من سكان قطاع غزة تم اعتقالهم بعد 7 تشرين الأول (أكتوبر)، بعد تسليم جثامين أسرى إسرائيليين قتلوا بسبب قصف إسرائيلي خلال الحرب على غزة.

ويوم السبت سيتم الإفراج عن 50 محكوما بالسجن المؤبد، و60 محكوما بعقوبات سجن طويلة الأمد، و47 من الذين تم الإفراج عنهم في صفقة شاليط، وسيتم ترحيل 108 أسرى إلى مصر كمرحلة أولى، قبل نقلهم إلى دول أخرى، ومن بينهم 13 أسيرا يعانون من مشاكل صحية.

الوعد منذ صفقة شاليط

الجدير ذكره أنه بعد الإفراج عنه في صفقة شاليط، وعد يحيى السنوار بتحرير جميع الأسرى الأمنيين ذوي الأحكام الثقيلة المتبقين في السجون الإسرائيلية، وبعد 12 عاما، وفى بوعده.

ويفترض في المرحلة الثانية من اتفاق التهدئة أن تنتهي الحرب بشكل كامل في غزة، لكن المفاوضات بشأنها لم تنطلق بعد إذ تتبادل حماس وإسرائيل الاتهامات بانتهاك المرحلة الأولى، أما المرحلة الثالثة والأخيرة من الاتفاق فتتمحور حول إعادة إعمار قطاع غزة المدمر.

وفي الجانب الإسرائيلي، أعلن منتدى عائلات الأسرى الإسرائيليين أنّه تبلغ بموت أربعة أسرى أثناء احتجازهم في غزة، وقال رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو: "سيكون هذا يوما بالغ الصعوبة بالنسبة إلى دولة إسرائيل، يوما مؤلما، يوم حداد. سنعيد إلى الوطن أربعة من رهائننا الأحباء الذين ماتوا".

وكانت حماس أعلنت في تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 مقتل شيري بيباس وطفليها في قصف إسرائيلي على قطاع غزة، وفي الأول من شباط (فبراير) الجاري أطلقت حماس سراح والد الطفلين، ياردين بيباس (35 عاما)، وذلك وفقاً لما نقلته شبكة RT الروسية.

واليوم، لا يزال هناك 70 أسيرا محتجزا في غزة، بينهم 35 على الأقل لقوا مصرعهم، وفقا للجيش الإسرائيلي.

ومنذ سريان وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة ثلاث دول هي قطر ومصر والولايات المتحدة، تم إطلاق سراح 19 أسيرا إسرائيليا من غزة مقابل أكثر من 1100 أسير فلسطيني تحرروا من السجون الإسرائيلية، وذلك بمعدل عملية تبادل واحدة كل أسبوع.