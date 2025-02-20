إيلاف من بروكسل: إن الشيء المميز في الحرب هو أنها تجبر الناس على اختيار الجانب الذي ينتمون إليه. ويبدو لكثيرين في أوروبا أن دونالد ترامب يقف الآن إلى جانب فلاديمير بوتن.

لقد أدت سبعة أيام من التدخلات الرئاسية في الصراع بين روسيا وأوكرانيا إلى تحويل الكوابيس التي كانت تراود الأوكرانيين والعديد من حلفائهم إلى حقيقة واقعة، مما أدى إلى قلب العلاقة عبر الأطلسي التي قوضت الأمن الأوروبي منذ عام 1945.

بدأ الساسة في أوروبا يدركون مدى التغير العميق الذي طرأ على عالمهم: ويتعين عليهم الآن التعامل مع أميركا التي تتسم في أفضل الأحوال بالتشكك وفي أسوأ الأحوال بالعداء تجاه العالم القديم الذي يمثلونه.

إذا كانت هناك أي شكوك متبقية حول مدى استعداد ترامب لخلق أعداء في أوروبا، فقد انتهت ليلة الثلاثاء عندما ألقى اللوم على أوكرانيا لأنها " بدأت " الحرب مع روسيا.

إن هذا التحدي الصارخ لحقيقة أن الغزو غير المبرر الذي قام به بوتن قبل ثلاث سنوات كان بمثابة صدمة حتى لأصدقائنا الأكثر ولاءً في المنطقة.

ترامب وبوتين.. تحالف لتدمير أوروبا

وفي الأيام الأخيرة، لاحظ دبلوماسي أوروبي، رافضا الكشف عن هويته لمناقشة مسائل حساسة، "لدينا الآن تحالف بين رئيس روسي يريد تدمير أوروبا ورئيس أميركي يريد أيضا تدمير أوروبا". "انتهى التحالف عبر الأطلسي."

بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من الدعم القوي لمقاومة أوكرانيا تحت رئاسة جو بايدن، فإن الرجل الجديد في البيت الأبيض يردد نفس عبارات بوتن. وفي هجوم جديد شنه يوم الأربعاء، وصف ترامب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنه "ديكتاتور" لعدم دعوته لإجراء انتخابات، واعترف بأنه لا يهتم كثيرا بنتيجة الحرب.

وكتب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي: "هذه الحرب أكثر أهمية بالنسبة لأوروبا مما هي بالنسبة لنا". "لدينا محيط كبير وجميل يفصلنا عن بعضنا البعض."

مشاعر ترامب تجاه أوروبا "عدائية"

وتعتبر هذه المشاعر مدمرة للأوروبيين، لكنها تتفق مع العداء الذي أظهره ترامب تجاه القارة منذ عودته إلى منصبه، وفي الشهر الأول من عودته، أعلن ترامب وفريقه عن فرض رسوم جمركية، وانتقدوا الاتحاد الأوروبي مرارا وتكرارا كمؤسسة، وباعوا أوكرانيا قبل أن تبدأ محادثات السلام، وأعلنوا نهاية الالتزامات الأميركية التاريخية تجاه الأمن الأوروبي، ورحبوا بعودة بوتن إلى الساحة الدولية.

في المناقشات الداخلية في بروكسل، يطرح بعض الدبلوماسيين بشكل مباشر فكرة كانت غير واردة في السابق: وهي أن القيادة الأميركية تجد أرضية مشتركة مع روسيا في السعي إلى تدمير الاتحاد الأوروبي.

وخلال الجولة الأولى من المحادثات بين الوفدين الأميركي والروسي في السعودية الثلاثاء، ناقش الجانبان "العوامل المثيرة للقلق" في علاقتهما، والتي تشمل العقوبات المفروضة على موسكو رداً على الحرب غير الشرعية.

وتحدثا عن فرص التعاون والاستثمار في مجال الطاقة في المستقبل ــ حتى مع موافقة الاتحاد الأوروبي على جولة جديدة من العقوبات ضد روسيا.

أميركا لم تعد مع أوروبا؟

لقد أصبح الواقع الجديد واضحا في بروكسل: الولايات المتحدة ليست في صفنا بكل بساطة. وأصدرت الأحزاب السياسية المؤيدة لأوروبا في البرلمان الأوروبي بيانا مشتركا اعترفت فيه بحجم الأزمة التي تواجهها.

وأعلن زعماء حزب الشعب الأوروبي من وسط اليمين، والاشتراكيين والديمقراطيين، وحزب تجديد أوروبا الليبرالي، والخضر : "لم يعد بإمكان أوروبا الاعتماد بشكل كامل على الولايات المتحدة للدفاع عن قيمنا ومصالحنا المشتركة".

وأضاف البيان أن الدول الأوروبية يجب أن تتحرك الآن بشكل عاجل لتأمين دفاعاتها، مع زيادة الإنفاق على الجيش وتقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا.

وقالت الأطراف إن "أمن أوكرانيا هو أمن أوروبا". "لا يوجد أمام الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء خيار سوى اتخاذ إجراءات فورية، مع حلف شمال الأطلسي والحلفاء من خارج الاتحاد الأوروبي ذوي التفكير المماثل، للاستثمار في بنية أمنية ودفاعية أوروبية أكثر كفاءة وتكاملاً."

ليس كل الناس على استعداد لقبول الواقع المتغير. وفي أماكن أخرى، وخاصة بين الأحزاب التي تقترب سياساتها من سياسة ترامب، مثل الحزب الذي تنتمي إليه رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.

وقد أوضح متحدث باسم مجموعة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين، التي تضم حزب ميلوني "إخوان إيطاليا"، سبب عدم توقيع المجموعة على البيان المشترك: "لم نكن راضين تمامًا عن صياغة تقييم الولايات المتحدة في النص ... الآن هو الوقت المناسب للحوار الهادئ والمدروس والتركيز على الحلول العملية".

جونسون: أوروبا تبالغ في رد فعلها

وفي المملكة المتحدة، أصر رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون، الذي كان على اتصال منتظم مع ترامب، على أن أوروبا تبالغ في رد فعلها . وقال إن "تصريحات ترامب لا تهدف إلى أن تكون دقيقة تاريخيا، بل إلى إحداث صدمة للأوروبيين ودفعهم إلى التحرك".

وقال مسؤول بولندي كبير أيضا إن ترامب لا يريد الانسحاب من حلف شمال الأطلسي أو تقسيم أوروبا. وأضاف المسؤول "إنه يريد من أوروبا أن تتحمل المزيد من المسؤولية عن أمنها لتعزيز حلف شمال الأطلسي".

من لا يتكلم؟

ولكن حتى لو كانت العديد من تعليقات ترامب مجرد تمهيد للمفاوضات، فما الذي يتم التفاوض عليه بالضبط؟ لمصلحة من؟ وأي جهة تشعر بأكبر قدر من الضغط نتيجة لذلك؟ في هذه الأثناء، لا توجد أوكرانيا وأوروبا حتى في غرفة المفاوضات وتشعران بالضغط، في حين تتفاخر وسائل الإعلام الروسية.

وفي إشارة إلى مدى سوء العلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لم تتمكن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين حتى من إجراء مكالمة مع ترامب في الشهر الأول من عودتها إلى منصبها. وجلست مع نائب الرئيس جيه دي فانس في باريس، لكنه لم يخبرها بأن ترامب على وشك إجراء محادثات مع بوتن في اليوم التالي.

قصة معادن أوكرانيا

في كييف، حاول زيلينسكي في البداية استمالة غرائز ترامب التجارية باعتباره مطورًا عقاريًا، وعرض حصة من المعادن الحيوية في أوكرانيا، مثل الليثيوم، في مقابل الدعم العسكري المستمر.

ويبدو أن هذا قد أدى إلى نتائج عكسية، حيث يطالب ترامب الآن بالوصول إلى المعادن كدفعة متأخرة للمساعدات التي قدمتها الولايات المتحدة بالفعل.

ومنذ ذلك الحين، تزايد استهداف ترامب المباشر لرئيس أوكرانيا. في خطوة يخشى العديد من الأوروبيين أن تقوض آفاق الديمقراطية المستقرة في أوكرانيا وتصب في مصلحة روسيا، يضغط ترامب من أجل إجراء انتخابات سريعة لإزالة زيلينسكي.

بريطانيا "تفاؤل نسبي"

ويظل المشرعون البريطانيون متفائلين بأن العلاقة الخاصة المزعومة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة سوف تصبح أقوى. ومن المقرر أن يتوجه رئيس الوزراء كير ستارمر إلى واشنطن الأسبوع المقبل للقاء الرئيس.

كما حاول المسؤولون الحكوميون في لندن التعامل مع ترامب باعتباره سياسيا "معاملاتيا"، وأعربوا عن أملهم في ألا يرغب في التوصل إلى اتفاق سيئ بشأن أوكرانيا يبدو فيه وكأنه خسر أمام روسيا.

الحقيقة هي أن فكرة ترامب عن الصفقة السيئة قد تكون مختلفة للغاية عن فكرة أوروبا إذا كان يتفاوض نيابة عن نسخته من أميركا ــ وليس لصالح الأمن الأوكراني والأوروبي.

وقال جيمس نيكسي، مدير شؤون روسيا وأوراسيا في مركز تشاتام هاوس للأبحاث في لندن، إن ترامب وفريقه لا يبدو أنهم يتفاوضون مع بوتن من موقف "معارض".

الجمهوريون يرون تساوياً بين روسيا وأوكرانيا

وأضاف أن "الحقيقة هي أن هذا الجيل الحالي من الجمهوريين ينظرون إلى روسيا والأوكرانيين باعتبارهم متساوين إلى حد ما". "هناك طريقة للتعامل مع روسيا لا تكون عسكريا ولا عدوانيا، وهي إعطاء روسيا كل ما تريده. وربما يكونون مستعدين تمامًا للقيام بذلك".

إذا كان التحالف عبر الأطلسي قد أصيب بجرح قاتل، وهو ما يخشاه المسؤولون الأوروبيون بشكل متزايد، فإلى أي مدى يمكن أن يسوء الأمر؟

وأضاف نيكسي أن بوتن لديه طموحات تتجاوز أوكرانيا وتوسيع السيطرة الإقليمية الروسية على مساحة واسعة من أوروبا الشرقية، بما في ذلك دول البلطيق التي كانت في السابق جزءا من الاتحاد السوفييتي.

وفيما يتعلق بعلاقة الولايات المتحدة بأوروبا، فقد طرح ترامب بالفعل فكرة استخدام القوة العسكرية للسيطرة على غرينلاند، وهي منطقة دنماركية غنية بالمعادن وتقع في موقع استراتيجي في القطب الشمالي. وتثير هذه الفكرة الغريبة احتمال نشوب صراع مسلح بين عضوين مؤسسين لحلف شمال الأطلسي.

لم يمض على ولاية ترامب الثانية سوى شهر واحد. في خطاب تنصيبه، أعلن أوباما أن الولايات المتحدة سوف تصبح "أمة نامية" تعمل على "توسيع أراضيها" مرة أخرى. وقال ترامب "لن يقف شيء في طريقنا لأننا أميركيون، والمستقبل لنا، وعصرنا الذهبي قد بدأ للتو."

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قامت إيلاف باعداد هذا التقرير من "بوليتيكو" - POLITICO.EU

https://www.politico.eu/article/donald-trump-america-vladimir-putin-ally-war/