إيلاف من واشنطن: جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب شكره للسعودية لاستضافتها المحادثات بين واشنطن وموسكو، كما وصف علاقته بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزه، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بالعلاقة القوية للغاية.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي جمعه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في البيت الأبيض الإثنين، قال ترامب: "أشكر السعودية والأمير محمد بن سلمان على استضافة المحادثات مع روسيا، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان شاب رائع، لديه رؤية، وهو يحظى باحترام في أنحاء العالم كافة".

وتابع الرئيس الأميركي :"ملك السعودية رائع، لدي صداقة قوية مع السعوديين، إنهم يرغبون في رؤية نهاية الحرب الروسية الأوكرانية، ويبذلون كل جهدهم لضمان ذلك".

إلى ذلك، شكرت وزارة الخارجية الأميركية السعودية لاستضافتها للمحادثات مع روسيا بقيادة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

في هذه الأثناء، رحب مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان باستضافة المباحثات بين روسيا وأميركا في العاصمة الرياض.

وأكد مجلس الوزراء السعودي أن المباحثات بين موسكو وواشنطن التي احتضنتها الرياض تأتي لتعزيز الأمن والسلام في العالم أجمع.