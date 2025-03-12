إيلاف من لندن: كشف النقاب عن أن قبطان سفينة الحاويات "سولونغ" المتورطة في حادثة اصطدام في بحر الشمال بسفينة الحاويات "ستينا إيماكوليت" المعتقل روسي الجنسية.

يأتي الكشف بعد أن أعلنت الشرطة اعتقال رجل للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل غير عمد نتيجة إهمال جسيم في حادثة الاصطدام التي وقعت يوم الاثنين.

وأعلن مالك السفينة أن قبطان سفينة "سولونغ" المعتقل روسي الجنسية. وكان باقي أفراد الطاقم مواطنين روسيين وفلبينيين، وفقًا لشركة الشحن الألمانية "إرنست روس".

وأعلنت شرطة هامبرسايد البريطانية أن رجلاً يبلغ من العمر 59 عامًا رهن الاحتجاز لإجراء التحقيقات، وأن الضباط يتحدثون مع المتورطين لمعرفة ملابسات الحادث.

تحقيق جنائي

وأضافت الشرطة أن المحققين بدأوا تحقيقًا جنائيًا في سبب الاصطدام بين "ستينا إيماكوليت" و"سولونغ" قبالة ساحل شرق يوركشاير يوم الاثنين، وأنهم يعملون مع وكالة البحرية وخفر السواحل. كانت الناقلة تعمل ضمن برنامج الحكومة الأمريكية لأمن الناقلات، وهو مجموعة من السفن التجارية التي يمكن التعاقد معها لنقل الوقود للجيش عند الحاجة.

وكانت الناقلة ستينا إيماكيوليت راسية عندما اصطدمت بناقلة سولونغ الأصغر حجمًا، مما تسبب في حرائق وانفجارات هائلة - كان دخانها مرئيًا من الفضاء.

وفي أعقاب الاصطدام مباشرةً، اضطر العشرات إلى مغادرة الناقلتين بعد اشتعال النيران فيهما. أنقذ خفر السواحل 36 شخصًا، واصطفت سيارات الإسعاف في ميناء قريب بينما كانت خدمات الطوارئ تستعد للاستجابة.

وتم العثور على جميع الأشخاص البالغ عددهم 23 شخصًا على متن ناقلة النفط ستينا إيماكيوليت، لكن أحد أفراد طاقم سولونغ البالغ عددهم 14 لا يزال مفقودًا. ولا يزال شخص مفقودًا ويُفترض أنه في عداد الموتى.

وتم إيقاف البحث عنهم مساء الاثنين.

فحوصات السلامة

كما اتضح أن سولونغ فشلت في فحوصات السلامة المتعلقة بالتوجيه العام الماضي.

وتُظهر وثائق تفتيش هيئة مراقبة دولة الميناء (PSC) الصادرة في يوليو من العام الماضي أن المسؤولين حذّروا من أن "اتصالات/قراءة بوصلة توجيه الطوارئ" للسفينة "غير قابلة للقراءة".

وكانت هذه من بين عشر قضايا سُلِّط عليها الضوء خلال تفتيش أجراه مسؤولون أيرلنديون للسفينة التي ترفع العلم البرتغالي.

ومن القضايا الأخرى "عدم كفاءة" أجهزة الإنذار، وعدم صيانة قوارب النجاة بشكل صحيح، و"عدم كفاية أبواب الحرائق".

وكشف تفتيش آخر، أُجري هذه المرة في اسكتلندا في أكتوبر 2024، عن مشكلتين في سفينة سولونغ. إحداهما تتعلق بعوامات النجاة، محذرين من أنها "غير مُعلَّمة بشكل صحيح".

عمليات التفتيش

وتهدف عمليات تفتيش هيئة مراقبة دولة الميناء، التي تُجرى حول العالم، إلى التحقق من أن حالة السفينة ومعداتها تتوافق مع اللوائح الدولية.

وأفادت شركة كراولي، الشركة البحرية المُدارة للسفينة، أن سفينة ستينا إيماكيوليت كانت تحمل 220 ألف برميل من وقود الطائرات في 16 خزان شحن مُنفصل، وقد "تمزق" واحد منها على الأقل أثناء الاصطدام.

لكنها أضافت أن تأثير تسرب وقود الطائرات كان "محدودًا".

ويبدو أن التأثير البيئي المُحتمل أقل خطورة مما كان يُخشى منه في البداية. لقد تبخر أو احترق معظم وقود الطائرات المُتسرب. ويبدو أنه لم يُسجل أي فقدان لوقود المحرك من أي من السفينتين، ومن المتوقع أن تظل كلتاهما طافية.

ولا توجد ألسنة لهب ظاهرة على أي من السفينتين، وقد تم تأمين سفينة سولونغ، التي كانت تطفو على سطح الماء، بواسطة قاطرات.