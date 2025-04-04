إيلاف من لندن: أكدت وزارة الدفاع البريطانية أن المملكة المتحدة تجري محادثات مع البرازيل بشأن "بيع محتمل" لسفينتين هجوميتين برمائيتين تابعتين للبحرية الملكية البريطانية، واللتين سيتم التخلي عنهما لخفض التكاليف.

يمكن استخدام السفينتين الحربيتين لنشر قوات مشاة البحرية الملكية البريطانية على الشاطئ، وهي قدرة حيوية في ظل التهديدات العالمية المتزايدة.

وكانت كُشفت أنباء البيع المحتمل لأول مرة في وسائل إعلام أميركا اللاتينية.

وأفاد تقرير بأنّ البحرية الملكية البريطانية والبحرية البرازيلية وقّعتا اتفاقيةً تنصّ على أن تُزوّد ​​المملكة المتحدة البرازيليين بمعلوماتٍ عن حالة السفينتين قبل أيّ عملية شراء.

وعند سؤاله عن مزاعم بيع المملكة المتحدة للسفينتين الهجوميتين للبرازيل، قال متحدثٌ باسم وزارة الدفاع: "نؤكد أننا دخلنا في مناقشاتٍ مع البحرية البرازيلية بشأن البيع المُحتمل لسفينتي إتش إم إس بولوارك وإتش إم إس ألبيون".

وكما أُعلن في نوفمبر/تشرين الثاني، سيتمّ إخراج السفينتين من الخدمة في البحرية الملكية البريطانية. ولم يكن من المقرر عودة أيٍّ منهما إلى الخدمة قبل تاريخ انتهاء خدمتهما في ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين.

احتجاج حكومة الظل

وقال تقرير بريطاني إن جيمس كارتليدج، وزير الدفاع في حكومة الظل، يشكك في حكمة هذه الخطوة.

وكتب السيد كارتليدج في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "في جلسات الاستماع الشفوية للدفاع [أسئلة مجلس العموم] في السادس من يناير، قال وزير الدفاع جون هيلي: "لم تكن سفينتا إتش إم إس بولوارك وإتش إم إس ألبيون تتمتعان بقدرات حقيقية".

وقال ماثيو سافيل، مدير العلوم العسكرية في المعهد الملكي للخدمات المتحدة، إن خطة بيع السفينتين تُظهر "وجود حياة في كلتا السفينتين".

وقال: "إن استعداد المملكة المتحدة لبيع قدرات برمائية مفيدة - والتي يمكن استخدامها في عمليات الإجلاء أو في حالات أخرى يصعب فيها النقل الجوي - يُظهر مدى ضيق الميزانية حتى مع الزيادة الموعودة في الميزانية.

لا تزال بدائل هذه السفن على بُعد عدة سنوات، ولن تكون متاحة حتى ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين".

"لقد بيعتا للتو إلى البرازيل". أضاف السيد سافيل: "على هامش ذلك، من المرجح أن تتمتع البرازيل بقدرة برمائية أكبر من المملكة المتحدة، بعد أن اشترت سابقًا إتش إم إس أوشن، سفينة الهجوم بالمروحيات البريطانية."

يذكر أن إتش إم إس ألبيون وإتش إم إس بولوارككانتا دخلتا الخدمة قبل عقدين من الزمن، وكلتاهما حاليًا في حالة تأهب أدنى، حيث لم تدخلا البحر منذ عامي 2023 و2017 على التوالي.

وكانت إتش إم إس أوشن، وهي سفينة إنزال للمروحيات، وكانت في السابق أكبر سفينة حربية في البحرية الملكية البريطانية، بيعت إلى البحرية البرازيلية في عام 2018 بعد 20 عامًا من الخدمة.