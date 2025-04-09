إيلاف من الجزائر: ردت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان لها، على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو حول سيادة المغرب على الصحراء المغربية.

وجاء في البيان "أن الجزائر أخذت علما بتأكيد كتابة الدولة لموقف الولايات المتحدة الأمريكية الذي يعتبر مخطط الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية كحل أوحد لنزاع الصحراء الغربية".

كما نقلت صحيفة "النهار" عن وزارة الخارجية، "أن الجزائر تأسف لتأكيد هذا الموقف من قبل عضو دائم في مجلس الأمن، يفترض أنه يحرص على احترام القانون الدولي بشكل عام وقرارات مجلس الأمن بشكل خاص".

وأضافت نفس المصادر أن "الجزائر أكدت أن قضية الصحراء "الغربية" تتعلق بالأساس بمسار تصفية إستعمار لم يستكمل وبحق في تقرير المصير لم يستوف، والواقع أن الصحراء الغربية لا تزال إقليما غير متمتع بالحكم الذاتي بالمعنى الوارد في ميثاق الأمم المتحدة، كما لا يزال شعب هذا الإقليم مؤهلا لممارسة حقه في تقرير المصير على النحو المنصوص عليه في قرار الجمعية العامة 1514 (د - 15) بشأن منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة".

كما أشارت الجزائر إلى أن أي حياد عن هذا الإطار لا يخدم بالتأكيد قضية تسوية هذا النزاع. مثلما أنه لا يغير البتة من الحقائق الأساسية المتعلقة به والتي أقرتها وثبتتها الأمم المتحدة عبر جميع هيئاتها الرئيسية، بما في ذلك الجمعية العامة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية.

وكان ماركو روبيو، قد أكد خلال لقائه الثلاثاء في واشنطن بنظيره المغربي ناصر بوريطة، أن الولايات المتحدة تعترف بالسيادة المغربية على الصحراء المغربية.

