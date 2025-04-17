إيلاف من القاهرة: كشف الإعلام المصري عن دخول أول زورق حربي بدون طاقم "بي 5 هيدرا" للخدمة ، ما يمثل نقلة نوعية في منظومة التسليح البحري حيث يستطيع إغراق حاملات الطائرات باستخدامه كسلاح انتحاري.

ويأتي هذا الإنجاز التكنولوجي كثمرة للتعاون بين القطاع الخاص المصري المتمثل في شركة "أميستون" التي تأسست عام 2018، وشركات عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا الدفاعية مثل مجموعة "ليوناردو" الإيطالية وشركة "سوارملي" القبرصية.

وقد سبق أن عرضت الشركة المصرية هذا النظام المتطور خلال مشاركتها في معرض "إيديكس 2023" الدولي للصناعات الدفاعية.

يتميز الزورق "بي 5 هيدرا" بقدرات تشغيلية متقدمة تعتمد على أنظمة التحكم الذكي عن بعد، حيث يعمل بنظام معلوماتي متكامل يمكنه من تنفيذ مهام متعددة بدءاً من الدوريات الساحلية ومراقبة الحدود البحرية وصولاً إلى عمليات الحماية الأمنية للبنية التحتية البحرية الحيوية.

وتكمن أهمية هذا النظام في كونه يجمع بين التكلفة التشغيلية المنخفضة والفعالية العالية في أداء المهام الخطرة التي تتطلبها العمليات البحرية الحديثة.

من الناحية التقنية، يزن الزورق 1500 كيلوغرام فقط بطول لا يتجاوز 2.1 متر، مما يمكنه من تحقيق سرعات عالية تصل إلى 85 عقدة بحرية مع قدرة فائقة على المناورة. كما يتمتع بقدرة حمل تصل إلى 600 كيلوجرام من المعدات أو الذخائر، مع مدى عملياتي كبير يؤهله للقيام بمهام ممتدة.

وفيما يخص التسليح، زود الزورق بمدفع رشاش من عيار 12.7 ملم يتم التحكم فيه عن بعد، بالإضافة إلى إمكانية حمله لطوربيدات خفيفة من طراز "بلاك سكوربيون" الإيطالي. كما يضم النظام منصة لإطلاق طائرات بدون طيار مصغرة تزيد من قدراته الاستطلاعية ومجال عملياته.

وقد أثار هذا التطور العسكري اهتماما واسعا في الأوساط الدفاعية الدولية، حيث تناولته تقارير إعلامية متخصصة أبرزها تقرير لموقع "نزيف نت" الإسرائيلي الذي أشار إلى أن الزورق المصري الجديد يمثل إضافة استراتيجية لقدرات البحرية المصرية.

وأوضح التقرير أن النظام الجديد يمكن استخدامه في نطاق واسع من المهام بما في ذلك عمليات الاستطلاع والمراقبة المتقدمة، الحرب الإلكترونية، وحتى القيام بعمليات هجومية مباشرة أو ما يعرف بـ"المهام الانتحارية" دون تعريض أرواح العناصر البشرية للخطر.