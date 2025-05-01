إيلاف من واشنطن: ودع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستشاره إيلون ماسك، أمس الأربعاء، خلال ما يبدو أنه آخر مشاركة في اجتماع لمجلس الوزراء، موجها له رسالة مؤثرة.

وجلس ماسك وهو يرتدي قبعتين بشكل لافت، إحداهما تحمل شعار وكالته "DOGE" المختصة بتقليص الحكومة، والأخرى مكتوب عليها "خليج أمريكا"، في إيماءة تبدو تلخيصا لفترة مضطربة قضاها بين السياسة والأعمال.

وعلق ترامب ممازحا ماسك: "أنت الوحيد الذي يمكنه فعل ذلك دون أن يحاسب"، ليكسر الجليد في جو اتسم بالتوتر الخفي، رغم الضحكات التي أثارها رد ماسك: "كما يقولون، أنا أرتدي الكثير من القبعات".

ووجه ترامب كلماته لماسك قائلا: "كنت سندا حقيقيا وألهمت الكثيرين لاكتشاف ما يمكن تحقيقه نعرب لك عن جزيل شكرنا بإمكانك البقاء فأنت دائما موضع ترحيب لكنه يريد العودة إلى سيارته.. قمت بعمل مذهل.. 150 مليار دولار .. الرقم قد يكون أكبر فهناك مشاريع عديدة قيد التنفيذ وبعضها لم تدرج بعد لأنها لم تكتمل قد تتضاعف ثلاث مرات وهناك أمور لم تحسب بعد لأنها قيد الإنجاز قدمت عملا رائعا ونحن نثمن ذلك".

ويغادر الملياردير الأمريكي منصبه الحكومي وهو يحمل معه خسائر فادحة تجاوزت 113 مليار دولار من ثروته، وفقا لمؤشر "بلومبرغ" للمليارديرات، بالإضافة إلى انهيار أرباح تسلا بنسبة 71% وهبوط أسهمها بنسبة 33%.

ووراء كلمات الوداع الرسمية، تكشفت خلافات عميقة عاشها ماسك خلال فترة عمله، بدءا من مواجهاته الحادة مع وزير الخارجية ماركو روبيو حول سياسات التوظيف، وصولا إلى مشاجرته العلنية مع وزير الخزانة سكوت بيسنت حول تعيينات مصلحة الضرائب.

وهذه الصدامات كشفت عن فجوة بين رؤية الملياردير التكنوقراطية وواقع العمل السياسي، ما دفع ترامب في النهاية إلى تحديد صلاحياته وتحويل دوره إلى استشاري بشكل أساسي.

لكن المفارقة تكمن في أن ماسك يغادر الساحة السياسية وهو أكثر ثراء على المستوى الشخصي، حيث حافظ على لقب أغنى رجل في العالم بفضل ارتفاع قيمة استثماراته في شركاته الخاصة مثل "سبيس إكس" و"نيورالينك".

