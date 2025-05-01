إيلاف من لندن: أفادت وسائل إعلام أميركية أن مستشار الأمن القومي للرئيس دونالد ترامب، مايك والتز، سيترك منصبه.

كان والتز جزءًا من الفريق الأميركي الذي تفاوض على اتفاق سلام بين أوكرانيا وروسيا، وكان حاضرًا في المحادثات التي شهدت طرح اقتراح وقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا في المملكة العربية السعودية في مارس.

في حين أن ظروف رحيله غير واضحة، قال والتز إنه يتحمل "المسؤولية الكاملة" عن فضيحة (سيغنال غيت).

جاء ذلك بعد مشاركة محرر مجلة (ذا أتلانتيك)، جيفري غولدبرغ، في محادثة (سيغنال) مع كبار مسؤولي إدارة ترامب، حيث شارك وزير الدفاع بيت هيغسيث تفاصيل حول الضربات الأميركية على اليمن.

وقالت تقارير إن والتز "كان بوضوح كبش الفداء في كل هذا"، وقال مراسل (سكاي نيوز) البريطانية إن دونالد ترامب ربما كان "ينتظر هذه اللحظة".

ويشير أيضًا إلى أن والتز ظهر على التلفزيون الأميركي هذا الصباح، مؤديًا دور مستشار الأمن القومي، متحدثًا عن أوكرانيا، ومؤكدًا أن الوقت قد حان لإقناع روسيا بالجلوس على طاولة المفاوضات.

ويضيف المراسل البريطاني: "كان ذلك قبل ساعتين فقط، لذا لا بد أن هذا الخبر كان مفاجئًا له، وربما خلال الساعات القليلة الماضية".