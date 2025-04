إيلاف من نيويورك: قبل الدخول في تفاصيل وعناوين النجاحات والإخفاقات بعد مضي أول 100 يوم في حكم الرئيس دونالد ترامب، هل تعلمون ما هي أولوياته قبل العودة إلى البيت الأبيض؟ إنها بكل وضوح.. تأمين الحدود، وإعادة تنشيط الطاقة في الولايات المتحدة، والدفع نحو إنهاء الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط، والحد من التجاوزات الثقافية اليسارية.

لقد وضع مصلحة أميركا فوق مصالح البلدان الأخرى بصورة حادة وواضحة، وبدا متطرفاً في تطبيق هذا الشعار، ولكنه بهذه الطريقة يرى أنه سيجعل أميركا عظيمة مرة أخرى، وذلك وفقاً لتحليل نشرته "نيويورك بوست" الأميركية بمناسبة مضي 100 يوم على حكم ترامب، وجاء التحليل أقرب إلى الحياد برصده السلبي والإيجابي، وإن بدا "مبتسماً" في وجه ترامب مقارنة مع غيره من التقارير التي تنتقد الرئيس الأميركي بشدة.

ومع ذلك، لم يكن أحد ليتصور كيف سيتمكن الرئيس العائد من تحويل البلاد بشكل جذري كما فعل في غضون أسابيع، ليس فقط من خلال أوامره التنفيذية، ولكن من خلال تحويل النقاش، واستعادة وجهات النظر السليمة، والقول والفعل بما لم يفعله أسلافه.

في ليلة واحدة تقريبا، تمكن من إنهاء أزمة الحدود العصية سابقاً، حيث انخفضت أعداد المهاجرين بنسبة تزيد عن 90%.

ABC: “What’s the one thing, just one thing, that you think is the most significant thing you’ve done in these 100 days?”@POTUS: “The border is the most significant… It’s totally closed down.” pic.twitter.com/2mvuStYYb6