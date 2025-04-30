إيلاف من نيويورك: قبل الدخول في تفاصيل وعناوين النجاحات والإخفاقات بعد مضي أول 100 يوم في حكم الرئيس دونالد ترامب، هل تعلمون ما هي أولوياته قبل العودة إلى البيت الأبيض؟ إنها بكل وضوح.. تأمين الحدود، وإعادة تنشيط الطاقة في الولايات المتحدة، والدفع نحو إنهاء الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط، والحد من التجاوزات الثقافية اليسارية.

لقد وضع مصلحة أميركا فوق مصالح البلدان الأخرى بصورة حادة وواضحة، وبدا متطرفاً في تطبيق هذا الشعار، ولكنه بهذه الطريقة يرى أنه سيجعل أميركا عظيمة مرة أخرى، وذلك وفقاً لتحليل نشرته "نيويورك بوست" الأميركية بمناسبة مضي 100 يوم على حكم ترامب، وجاء التحليل أقرب إلى الحياد برصده السلبي والإيجابي، وإن بدا "مبتسماً" في وجه ترامب مقارنة مع غيره من التقارير التي تنتقد الرئيس الأميركي بشدة.

ومع ذلك، لم يكن أحد ليتصور كيف سيتمكن الرئيس العائد من تحويل البلاد بشكل جذري كما فعل في غضون أسابيع، ليس فقط من خلال أوامره التنفيذية، ولكن من خلال تحويل النقاش، واستعادة وجهات النظر السليمة، والقول والفعل بما لم يفعله أسلافه.

في ليلة واحدة تقريبا، تمكن من إنهاء أزمة الحدود العصية سابقاً، حيث انخفضت أعداد المهاجرين بنسبة تزيد عن 90%.

ABC: “What’s the one thing, just one thing, that you think is the most significant thing you’ve done in these 100 days?”@POTUS: “The border is the most significant… It’s totally closed down.” pic.twitter.com/2mvuStYYb6 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 30, 2025

ولكن هناك أولوية قصوى أخرى لترامب ــ جعل الاقتصاد العالمي أكثر عدالة تجاه الولايات المتحدة ــ والتي أشعلت شرارة تحولات اقتصادية كبرى، وإن لم تكن بالضرورة تحولات جيدة.

وقد ساعدت التعريفات الجمركية على خفض معدلات تأييده، حيث أظهر أحد استطلاعات الرأي حصوله على أدنى تصنيف بين جميع الرؤساء منذ الحرب العالمية الثانية، والسبب الرئيسي هو رؤيته الاقتصادية، والرسوم الجمركية.

ومع ذلك، سواء كان ما يفعله للأفضل أو الأسوأ، فقد كانت تصرفاته مذهلة للغاية في جميع الأحوال، وذلك على الرغم من أن الجميع يعرفون جيداً من هو ترامب قبل عودته.

إذا تمكن من تنظيم نفسه، فهنالك أسباب قوية للأمل في حدوث تطورات مذهلة خلال السنوات الأربع المقبلة.

دعونا الآن ننظر إلى القضايا الكبرى:

- ملف الهجرة: من بين كل إنجازات ترامب خلال المائة يوم، فإن إصلاح الفوضى الحدودية هو بلا شك أعظم إنجازاته.

ففي أول شهر كامل له في منصبه، بلغ متوسط ​​"المواجهات على الحدود البرية الجنوبية الغربية" 418 مواجهة فقط يوميًا، بانخفاض عن ذروة بلغت 9741 مواجهة في عهد بايدن، وفقًا لبيانات الجمارك وحماية الحدود.

وهذا انخفاض مذهل بنسبة 96%.

كيف فعل ترامب ذلك؟ بإلغاء دعوة بايدن للمهاجرين المحتملين: أنهى برنامج الإفراج المشروط الذي أطلقه سلفه وتطبيق CPB One، وغيّر نظام الاعتقال والإفراج إلى الاعتقال والاحتجاز (أو الترحيل)، وبدأ في مطاردة المهاجرين غير الشرعيين وملاحقتهم وطردهم من البلاد، وخاصةً المجرمين العنيفين.

ومن المؤكد، كما يقول تود بنسمان، أن "عابري الحدود الطامحين" لم يعودوا يرغبون في "دفع أموال التهريب لقضية خاسرة".

في غضون ذلك، يريد اليسار استمرار تدفق موجات المهاجرين غير الشرعيين. ويُبالغ في الترويج لقضية كيلمار أبريغو غارسيا، المتهم بجريمة قتل جماعي في عصابة إم إس-13، أملاً في إفشال جميع عمليات الترحيل التي ينفذها ترامب.

ورغم ذلك فقد وافقت المحاكم بوضوح على ترحيل جارسيا ــ ولكن ليس إلى السلفادور، مستشهدة بادعائه (الذي أصبح الآن عتيقا) بأن العصابات سوف تستهدفه.

- ملف الاقتصاد: أداء ترامب هنا يستحق درجات أقل. ورغم أن نيته في إعادة التوازن التجاري مع بقية العالم، وخاصة الصين، أمر مثير للإعجاب، فإن تنفيذه لهذه الاستراتيجية كان خاطئا.

لقد أدت الرسوم الجمركية الباهظة التي فرضها ترامب مرارا وتكرارا إلى إثارة الفوضى والخوف وعدم اليقين، وألحقت الضرر بسمعة أميركا في جميع أنحاء العالم.

ومنذ 20 كانون الثاني (يناير)، شهدت الأسواق تقلبات حادة. ويتوقع الاحتياطي الفيدرالي نموًا سلبيًا في الربع الأول من العام.

في الواقع، كانت الاضطرابات هائلة إلى الحد الذي اضطر ترامب إلى التراجع عن الرسوم الجمركية التي فرضها على كل دولة على حدة، وأشار إلى تراجع وشيك عن الرسوم الإضافية الضخمة التي فرضها بنسبة 145% على السلع الصينية.

ويستطيع ترامب أن يقلب الأمور رأسا على عقب من خلال تقديم سلسلة من الصفقات الجمركية السريعة التي تعمل على تحسين الاقتصاد بالنسبة للمصدرين الأميركيين، وتعزيز الاستثمار والوظائف هنا في الداخل، وتجنب صدمات الأسعار الوشيكة ونقص الإمدادات.

إن خفض القيود التنظيمية غير الضرورية وإطلاق العنان للشركات الأميركية من شأنه أن يساعد في تخفيف بعض الأضرار الدائمة الناجمة عن الرسوم الجمركية.

- ملف الطاقة: يُعدّ هذا مجالًا آخر من مجالات النجاح الواضحة للرئيس. ومن المؤكد أن خطواته لتعزيز إنتاج الطاقة ستُنعش النشاط الاقتصادي.

لقد تخلى بالفعل عن الحظر غير العقلاني الذي فرضه بايدن على صادرات الغاز الطبيعي المسال، وتحرك نحو التخلص من اللوائح المرهقة، وألغى تفويض السيارات الكهربائية، ودفع مشاريع خطوط الأنابيب وأكثر من ذلك.

وكما ذكر دان تيرنر، فإن ترامب "أدى إلى تغيير في عقلية الأمة بشأن الطاقة"، حيث اعتبر الإنتاج مفيداً وليس ضاراً. وقد نجح في إسكات جماعات الضغط المدافعة عن المناخ والتي كانت تنوي إعادة الأمة إلى العصور المظلمة. كل هذا من شأنه تشجيع الاستثمار، وتعزيز إمدادات الطاقة وموثوقيتها، وخفض الأسعار.

- الضرائب والإنفاق: لم تنتج وزارة كفاءة الحكومة التي أنشأها ترامب مبلغ 2 تريليون دولار الذي وعد به، ولكنها حصدت بعض المدخرات، والأهم من ذلك أنها كشفت عن هدر فاحش وإساءة استخدام أموال مدفوعة باليقظة (1.5 مليون دولار لوزارة كفاءة الحكومة في صربيا؛ وملايين الدولارات لمطالبات البطالة غير الموجودة).

قد يكون مؤشر DOGE أداة قيّمة في كبح جماح الإنفاق الجامح. لكن يجب أن يركز المؤشر على التفاصيل الدقيقة - تتبع مسار المال بدلاً من مطاردة العناوين الرئيسية الجذابة.

يحتاج ترامب والكونغرس أيضًا إلى معالجة قضايا الإنفاق الأكبر، مثل الاستحقاقات والمشتريات الدفاعية. هذه بالتأكيد مسائل أصعب حلًا، لكن النمو الإجمالي في الإنفاق الفيدرالي، وخاصةً في الدين الوطني الضخم، غير مستدام.

في غضون ذلك، من الضروري للغاية أن يدفع ترامب مشروع قانون ميزانيته "الكبير والجميل" بسرعة، مع الحفاظ على التخفيضات الضريبية الحيوية اقتصاديا التي أقرها في ولايته الأولى، وربما إنتاج المزيد منها، مثل إلغاء الضرائب على الإكراميات.

حقق الجمهوريون في الكونغرس مكاسب على هذا الصعيد، لكن ترامب نفسه منشغل بخططه للرسوم الجمركية. عليه أن يُغيّر مساره ويُنجز هذا الأمر في أسرع وقت ممكن.

- ملف الثقافة: ذهب سريعاً لتوقيع العديد من الأوامر التنفيذية لتسوية قواعد اللعب للأشخاص من كل عرق وجنس وتوجه جنسي - بما في ذلك أمر يجعل من سياسة الولايات المتحدة "الاعتراف بجنسين فقط: الذكر والأنثى" وآخر لإبعاد الرجال "المتحولون جنسياً" عن الرياضات النسائية .

كما دافع أوباما عن المبدأ الخبيث المتمثل في " التأثير غير المتناسب " - والذي يحدد العنصرية على أساس النتائج وليس الفرص.

كما حارب ترامب تصاعد الكراهية ضد اليهود، فألغى مليارات الدولارات للجامعات مثل كولومبيا وهارفارد التي ترفض اتخاذ خطوات أقوى ضدها في حرمها الجامعي.

- ملف أوكرانيا: لا يُمكن لوم ترامب على رغبته في إنهاء سفك الدماء في حرب فلاديمير بوتين المروعة ضد أوكرانيا. ومع ذلك، يبدو أن ترامب و مستشاريه يعتقدون أن بيع أوكرانيا واسترضاء بوتين المجنون سيحقق ذلك.

لن يحدث ذلك. وقد أثبت بوتن ذلك بالفعل برفضه حتى مقترحات وقف إطلاق النار التي تصب في مصلحة روسيا بشكل فاضح، حتى مع تصعيده قصف المدنيين. على ترامب وحلفائه أن يدركوا أن بوتين ، وليس زيلينسكي، هو الشرير . وأن هذا الاسترضاء سيعود عليهم بالضرر في النهاية.

- ملف إسرائيل: تنفست الدولة اليهودية وأنصارها في الولايات المتحدة الصعداء بعد أن حل ترامب محل بايدن الذي يراه البعض بوجهين. ولم يمنح ترامب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو حرية كاملة لملاحقة مرتكبي هجوم حماس في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) وإنقاذ الرهائن فحسب؛ بل إنه دعا بصوت عالٍ إلى حل يمكن أن يؤدي بالفعل إلى سلام دائم: إزالة السكان المتطرفين من غزة، على الأقل حتى يمكن إعادة بناء القطاع.

صحيح أن هذا قد يكون ضربًا من الخيال: فمعظم العالم سيقاومه، ولا أحد يعرض استضافة مليوني غزّي. لكن هذا غيّر مجرى النقاش بلا شك.

- الملف الإيراني: تعهد ترامب أيضًا بعدم السماح لإيران - التي تشكل التهديد الأكبر لمحيطها- بالحصول على الأسلحة النووية، ملمحًا إلى أنه قد يتخذ إجراءً عسكريًا إذا لم يتمكن من إيقاف طهران دبلوماسيًا.

خلاصة الرأي في الـ100 يوم

أحرز ترامب تقدمًا في قضايا كثيرة، وتمكن من ضبط نفسه بشكل أفضل بكثير مما كان عليه في ولايته الأولى.

ولكنه لم يتمكن بعد من الوفاء بكل وعوده؛ ولا يمكن لأي رئيس أن يفعل ذلك في الفترة القصيرة التي قضاها في منصبه. ويبدو من غير المرجح أن يتمكن أبداً من الوفاء ببعض وعوده.

بهذا المعنى، أضر ترامب بمصداقيته حينما قال إن "الجحيم سيندلع في غزة" إذا لم يتم الإفراج عن جميع الرهائن، وأنه سيفرض عقوبات أشد على موسكو إذا قاومت وقف إطلاق النار، وأن الرسوم الجمركية ستُثري أميركا.

لا يزال العالم يتساءل عن سبب عدم نجاحه سريعاً في بعض الملفات، ولكن إذا استطاع الامتناع عن التهديدات والوعود التي لا يستطيع الوفاء بها، والتركيز على ما هو واقعي وقابل للتحقيق، فسوف يكون بوسعه أن يفعل الكثير من الخير للجميع خلال السنوات الأربع المقبلة.

وأخيراً.. لقد حقق بالفعل بعض التقدم المذهل، ولكن يتعين عليه التخلص من بعض السلبيات الواضحة، والحفاظ على تركيزه دائماً.





