تقدم بي بي سي نيوز عربي بدءاً من 5 مايو/ أيار 2025 خدمة إذاعية طارئة تحت اسم "يوميات الشرق الأوسط" استجابة للصراع الذي تشهده المنطقة.

ويهتم "يوميات الشرق الأوسط" بمتابعة التطورات في المنطقة بدءاً من الأزمات الإنسانية التي تسببها الصراعات والكوارث الطبيعية وصولاً إلى الاضطرابات السياسية.

وذلك بالاعتماد على أصوات المواطنين في نقل تجاربهم تحت ظروف إنسانية صعبة ومن خلال مجموعة من صحفيين محليين ومراسلي بي بي سي نيوزعربي المتمرسين في نقل الحقائق على الأرض بدقة وحيادية.

يهدف البرنامج لمساعدة الناس على مواجهة الظروف الطارئة والحفاظ على حياتهم من خلال إرشادات ونصائح يقدمها خبراء محليون على الأرض وعمال إغاثة دوليون، إضافة إلى إمدادهم بكافة المعلومات التي يحتاجونها عن تطورات الصراع وما يترتب عليها من حاجة إلى خدمات صحية وإغاثية.

وتُبث هذه الخدمة من الأحد إلى الخميس الساعة الثالثة بتوقيت جرينتش على راديو بي بي سي عربي عبر الموجات القصيرة 11830 كيلوهرتز، 15280 كيلوهرتز، للمستمعين في الأراضي الفلسطينية والأردن ولبنان وسوريا واليمن، وعلى الموجة المتوسطة 639 كيلوهرتز في مصر وقطاع غزة، و720 كيلوهرتز في سوريا، وعلى موجة إف إم (FM) 93.1 للمستمعين في سوريا ولبنان، وعلى موقعنا على الانترنت بي بي سي عربي.

يذكر أن بي بي سي قدمت بثاً إذاعياً طارئاً في مايو/ أيار 2023، في أعقاب اندلاع الصراع في السودان، إضافة إلى بث طارئ معني بالصراع في غزة بدأ في نوفمبر 2023 ثم بودكاست غزة اليوم في يونيو/ حزيران 2024.

وكانت بي بي سي قد بدأت خدمة باللغة الأوكرانية في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا وفي فبراير/ شباط 2022. فضلاً عن تدشّينها في عام 2014 خدمة خاصة بغزة، في أعقاب صراع استمر طوال فصل صيف ذلك العام.