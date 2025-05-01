إيلاف من القاهرة: قبضت أجهزة الأمن المصري بمديرية أمن القليوبية على حارس أمن إداري بإحدى المستشفيات في مركز شبين القناطر، لاتهامه بالتعدي جنسيا على طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات، تقيم بقرية العطارة.

وتم نقل الطفلة إلى المستشفى لتلقي الرعاية، وتحرر محضر بالواقعة، فيما باشرت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بالتحفظ على المتهم لحين ورود تحريات المباحث حول ملابسات الحادث، وفق ما أورده موقع "القاهرة 24" الإخباري.

وأثارت هذه الواقعة جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أنها تأتي في مساء يوم محاكمة قضية مشابهة، اتهم فيه مسؤول إداري في مدرسة يبلغ من العمر 80 عاما بهتك عرض طفل دمنهور "ياسين".

وأحدثت القضية صدى واسعا في مصر وشغلت الرأي العام لأيام مع تطور مراحلها من التحقيق إلى تقرير الطب الشرعي الذي أثبت تعرض الطفل لاعتداء جنسي، ووصل الاهتمام ذروته يوم الأربعاء مع انعقاد الجلسة الأولى للقضية بمحكمة جنايات دمنهور في محافظة البحيرة، حيث صدر حكم بالسجن المؤبد على المتهم.

وضجت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بالواقعة الجديد، حيث عبر النشطاء عن غضبهم واستيائهم من هذه الحوادث، مطالبين بمحاسبة المجرم، كما أشار الكثيرون إلى شعورهم بالخوف على أبنائهم بعد انتشار هذه الحوادث.