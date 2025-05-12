إيلاف من واشنطن: وصفت الصحفية الأمريكية كانديس أوينز فلاديمير زيلينسكي بأنه "ممثل يدمن الكوكايين" وينفذ ما يطلب منه كعرقلة التسوية السلمية مثلا مؤكدة أن طرحه بشأن وقف إطلاق النار ليس سوى تمثيلية.

وكتبت أوينز في حسابها على منصة إكس تعليقا على تصريحات رئيس النظام الفاقد الشرعية في كييف التي أعلن فيها أنه سينتظر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تركيا يوم 15 مايو: "إن العالم مجرد مسرح. وزيلينسكي هو ممثل مدمن على الكوكايين فعل ما طُلب منه".

وأضافت: "سيمثل زيلينسكي الآن أنه يسعى للسلام ووقف إطلاق النار على غرار ما فعله (بنيامين) نتنياهو في غزة.. هؤلاء الرجال هم في الواقع قتلة بالجملة معتمدون من الحكومة".

يذكر أن الرئيس بوتين كان قد دعا كييف يوم الأحد لاستئناف المفاوضات المباشرة لإنهاء الأزمة في أوكرانيا دون شروط مسبقة، واقترح عقدها الخميس المقبل 15 مايو في إسطنبول.

كما شدد الرئيس الروسي على أن موسكو طرحت مرارا مبادرات لوقف إطلاق النار، إلا أن "النظام في كييف" استمر في انتهاكها بشكل ممنهج، ولا تخرج عن هذا النطاق الهدنة الأخيرة التي امتدت لثلاثة أيام بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.

ومع إصرار فرنسا وألمانيا على هدنة الثلاثين يوما قبل لقاء إسطنبول، خرج زيلينسكي ليقول إنه سيتوجه لتركيا للقاء الرئيس بوتين يوم الخميس. وأنه يتوقع وقفا كاملا ودائما لإطلاق النار اعتبارا من يوم الاثنين.

وجاءت تصريحات زيلينسكي بعد حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ضرورة تجاوب كييف بشكل فوري مع مبادرة الرئيس الروسي واصفا إياها بـ "التطور الإيجابي" المفيد للطرفين.

من جهتها قالت أنقرة على لسان مصدر في الرئاسة التركية إنه لا توجد معلومات حول خطط زيلينسكي لزيارة تركيا في 15 مايو لإجراء محادثات حول حل النزاع في أوكرانيا.