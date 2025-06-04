إيلاف من لندن: وصفت بريطانيا إجراءات إسرائيل الإغاثية في قطاع غزة بأنها "غير إنسانية، وتعزز اليأس وتعرض المدنيين للخطر".

جاء لك في بيان لوزير شؤون الشرق الأوسط بوزارة الخارجية البريطانية هاميش فالكونر، أمام مجلس العموم، اليوم الأربعاء، حول الوضع في إسرائيل وغزة.

وقال فالكونر للنواب: "نشعر بالفزع إزاء التقارير المتكررة عن حوادث سقوط أعداد كبيرة من الضحايا الفلسطينيين أثناء محاولتهم الوصول إلى مواقع الإغاثة في غزة.

وتابع: لا ينبغي أن يواجه المدنيون اليائسون الذين عانوا 20 شهرًا من الحرب خطر الموت أو الإصابة لمجرد إطعام أنفسهم وأسرهم.

وقال فالكونر: "ندعو إلى إجراء تحقيق فوري ومستقل في هذه الأحداث لمحاسبة الجناة".

وأضاف الوزير أنه "من المقلق للغاية أن تقع هذه الحوادث بالقرب من مواقع توزيع المساعدات الجديدة التابعة لمؤسسة غزة الإنسانية"، مما يُبرز "الحاجة الماسة لإيصال المساعدات".

وتقول الحكومة الإسرائيلية إنها فتحت باب المساعدات بنظامها الجديد، لكن التحذيرات التي أطلقتها المملكة المتحدة والأمم المتحدة وشركاء الإغاثة والمجتمع الدولي بشأن هذه العمليات قد تحققت، وظهرت نتائجها.

وأضاف بيان الوزير فالكونر: "إن الإجراءات الإسرائيلية الجديدة لإيصال المساعدات غير إنسانية، وتزيد من حالة اليأس وتعرض المدنيين للخطر".

وختم البيان بالقول: "يجب إنهاء منع إسرائيل غير المبرر للمساعدات إلى غزة - إنه أمر غير إنساني. يجب على إسرائيل أن تسمح فورًا للأمم المتحدة وشركاء الإغاثة بتقديم جميع أنواع المساعدات بأمان وعلى نطاق واسع لإنقاذ الأرواح، والحد من المعاناة، والحفاظ على الكرامة".