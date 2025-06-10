أكدت مصادر طبية مساء يوم الاثنين مقتل ثلاثة مسعفين يعملون في جهاز الخدمات الطبية التابعة لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة في قصف مدفعي إسرائيلي مكثف استهدفهم أثناء قيامهم بمحاولة انتشال قتلى وجرحى من داخل منزل تعرض لقصف اسرائيلي أيضا في منطقة حي التفاح شرقي مدينة غزة.

ومن بين المسعفين حسين محيسن أشهر رجل إسعاف في القطاع ، وكان برفقته زميلاه رائد العطار وبراء عفانة ، حيث ظهر محيسن في كثير من الصور أثناء عمله في الميدان وكان يعمل طوال فترة الحرب بكل جهد لإنقاذ الضحايا وقام بإنقاذ حياة كثير من الأطفال من أسفل ركام المباني المقصوفة.

وقد فقد الثلاثة بيوتهم وعددا من أفراد عائلاتهم من بينهم أشقاؤهم خلال تلك الحرب.

قتلى وجرحي قرب مركز لتوزيع المساعدات

أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة مقتل عشرة أشخاص وإصابة أكثر من 30 يوم الإثنين بنيران إسرائيلية، وذلك خلال محاولتهم الوصول إلى مركزين لتوزيع المساعدات، في حين أشار الجيش الإسرائيلي إلى إطلاق "أعيرة تحذيرية" باتجاه مشتبه بهم.

وقُتل عشرات الفلسطينيين قرب نقاط توزيع المساعدات الغذائية التي تديرها "مؤسسة غزة الإنسانية" منذ أواخر مايو/أيار بحسب الدفاع المدني والصليب الأحمر الدولي.

وبدأت مؤسسة غزة الإنسانية (GHF)، المدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة،عملياتها في أواخر مايو/أيار بعدما رفعت إسرائيل جزئيا الحصار المطبق الذي حرم سكان القطاع من مساعدات حيوية.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل في تصريح لوكالة فرانس برس إن الجيش الإسرائيلي أطلق النار "عدة مرات" على أشخاص كانوا يتجمّعون في منطقة العلم للتوجه إلى مركز لتوزيع المساعدات.

وقال إن إطلاق النار "أوقع ستة شهداء وعددا من الجرحى في حوالي الساعة 6.20 (3.20 بتوقيت غرينتش)"، كما أعلن "استشهاد أربعة آخرين" نحو الساعة 14.30 (11.30 بتوقيت غرينتش) بنيران إسرائيلية في المنطقة.

وردا على سؤال لفرانس برس قال الجيش الإسرائيلي إن "أفرادا عدة" حاولوا ليل الأحد الإثنين الاقتراب من قواته في منطقة رفح "على نحو شكّل تهديدا للجنود".

ولفت الجيش إلى أن الجنود "أطلقوا عيارات تحذيرية لإبعاد هؤلاء الأفراد"، وقال إنه بصدد مراجعة معلومات تفيد بـ"جرح أفراد عدة".

إلى ذلك، أشار بصل إلى واقعة مماثلة سجّلت "قرب نقطة توزيع المساعدات بمحيط نتساريم" في جنوب مدينة غزة، وأعلن "نقل 31 إصابة على الأقل الى مستشفى العودة في النصيرات"، جراء نيران إسرائيلية نحو السادسة صباحا (3.00 ت غ).

وقال الجيش الإسرائيلي لفرانس برس إن "آلاف المدنيين الفلسطينيين (...) حاولوا اقتحام مركز لتوزيع المساعدات" ليل الأحد الإثنين "في قطاع ممر نتساريم".

وأشار الجيش إلى أنه في مواجهة "مشتبه بهم" و"استمرارهم بالتقدم على نحو شكّل تهديدا للجنود، رد هؤلاء بإطلاق عيارات تحذيرية"، موضحا أنه "ليس على علم بمعلومات تفيد بسقوط جرحى" من جراء إطلاق العيارات.

من جانبه قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين إن الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة ومنع دخول المساعدات الإنسانية إليه "فاضح" ووصفه بأنه "عار"، داعيا مجددا إلى إعادة فتح المعابر.

ودعا ماكرون، من مدينة نيس حيث يشارك في مؤتمر المحيطات، إلى وقف إطلاق النار في القطاع الفلسطيني المحاصر في حين نُظمت مسيرات في مختلف أنحاء فرنسا شارك فيها عشرات الآلاف بعد أن اعترضت إسرائيل السفينة مادلين التي تقلّ اثني عشر ناشطا كانت متجهة إلى غزة لكسر الحصار وإيصال الطعام إلى سكانه المتضورين جوعا.

ودعت أحزاب اليسار إلى المسيرات التي جرت في باريس وخمس مدن أخرى على الأقل. ووصف جان لوك ميلانشون، رئيس حزب فرنسا الأبية إيقاف الجيش الإسرائيلي السفينة مادلين وتغيير مسارها بأنه "قرصنة".

في غضون ذلك، حثّ ماكرون على الإفراج الفوري عن الناشطين الفرنسيين الذين كانوا على متن السفينة. وقال مكتبه إنّه "طلب السماح للمواطنين الفرنسيين الستة بالعودة إلى فرنسا في أقرب وقت ممكن".

مستشفى الأمل "أصبح خارج الخدمة"

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الإثنين إن مستشفى الأمل في غزة أصبح "عمليا خارج الخدمة" بسبب "تكثيف الأعمال العدائية قربه".

وأشار المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس في منشور على منصة إكس عن "إعاقة الوصول إلى المستشفى، ما يمنع المرضى الجدد من تلقي الرعاية ويتسبّب بمزيد من الوفيات التي كان من الممكن تجنّبها".

وتابع "ما زال هناك مرضى في المستشفى يحتاجون إلى رعاية، لكنه لا يستقبل أي حالات جديدة".

وقال تيدروس إنّ طاقمين طبيين للحالات الطارئة، واحد محلي والآخر دولي "يبذلان قصارى جهدهما لخدمة المرضى الذين ما زالوا في المستشفى بما تبقّى من معدّات طبية قليلة".

ولفت تيدروس إلى أنّه مع إغلاق مستشفى الأمل "أصبح مجمع ناصر الطبي هو المستشفى الوحيد الذي يضم وحدة رعاية مركزة في خان يونس"، جنوب القطاع الفلسطيني.

وفي الخامس من يوينو/حزيران، قالت منظمة الصحة العالمية إن مستشفيي ناصر والأمل يعملان بما يتخطى قدراتهما، في حين يتواصل تدفق المصابين.

وتحدّثت المنظمة عن نقص حاد في الأدوية والمعدات الطبية بعد حصار كامل مفروض منذ شهرين.

وبعد عشرين شهرا على اندلاع الحرب المدمرة بعد هجوم غير مسبوق شنّته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشهد قطاع غزة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وتتهدّده المجاعة بحسب الأمم المتحدة.

وأسفر هجوم حماس على جنوب إسرائيل عن مقتل 1218 شخصا، معظمهم من المدنيين، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند الى أرقام رسمية إسرائيلية، وأخذ 251 شخصا كرهائن لا يزال 55 منهم في غزة، أكد الجيش مقتل 31 منهم على الأقل.

وقتل في الهجوم الإسرائيلي المتواصل في قطاع غزة 54880 شخصا، غالبيتهم مدنيون، بحسب أحدث حصيلة لوزارة الصحة التي تديرها حماس.