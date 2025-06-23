إيلاف من الرباط: تلقى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، اتصالاً هاتفياً الاثنين، من العاهل المغربي الملك محمد السادس، حسب ما ذكرت وكالة الانباء القطرية.

وخلال الاتصال، أكد الملك محمد السادس تضامن بلاده مع دولة قطر وإدانتها الشديدة للهجوم الإيراني على قاعدة العديد الجوية، والذي يعتبر انتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر ومجالها الجوي، وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

كما شدد العاهل المغربي على رفضه القاطع لأي اعتداء يهدد أمن وسلامة دولة قطر ويقوض أمن واستقرار المنطقة، داعياً أمير قطر إلى ضبط النفس واللجوء إلى الحلول الدبلوماسية.

من جانبه، أعرب الشيخ تميم عن شكره للعاهل المغربي على مشاعره الأخوية الصادقة وتضامنه المقدر مع دولة قطر وشعبها.

وكانت المملكة المغربية المغربية قد أعربت عن ادانتها الشديدة للهجوم الصاروخي السافر الذي استهدف سيادة دولة قطر ومجالها الجوي.

‏‎وذكر بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الإثنين، أن المملكة المغربية "تعبر عن تضامنها التام مع دولة قطر الشقيقة إزاء كل ما من شأنه ان يمس أمنها وطمأنينة مواطنيها".