إيلاف من بغداد: أجرى رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اتصالين هاتفيين منفصلين مع كل من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وذلك في ضوء تطورات الأوضاع الإقليمية.

وذكر السوداني في تدوينة نُشرت على منصة "إكس"، أنه "في ضوء تطورات الأوضاع في المنطقة، تواصلنا بشكل منفصل مع كل من أمير دولة قطر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتم تأكيد تضامن العراق مع دولة قطر".

وأضاف: "كذلك التأكيد على سيادتها وأمنها، والتشديد على عدم الإنجرار الى المزيد من الخطوات التي تسهم في تصعيد المواقف، وتعريض المنطقة لخطر يهدد الأمن والاستقرار والسلم في العالم أجمع".