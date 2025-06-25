ظهر قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، العميد إسماعيل قاآني، في مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام إيرانية، تظهر احتفالات وسط العاصمة طهران، وذلك بعد 12 يوماً من تقارير زعمت اغتياله في هجمات إسرائيلية.

وبحسب مقطع فيديو نشرته وكالة أنباء فارس على حسابها على تلغرام، فإن قاآني ظهر وسط حشود من المحتفلين في فعاليات "النصر" بطهران، عقب وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، متجولاً في الساحة برفقة حراسه، وهو يتحدث إلى المواطنين ويرتدي ملابس مدنية وقبعة سوداء.

وتداولت حسابات عديدة على منصات التواصل الاجتماعي الفيديو، بينما شكّكت أخرى بصحته.

🔥 لقطات نشرها الإعلام الإيراني لقائد فليق القدس إسماعيل قاآني بعد شائعات الاغتيال. وظهر قاآني وسط الحشود الإيرانية للاحتفال بالانتصار. pic.twitter.com/dCvqYbkX4D — فيصل الحمد Faisal (@ah64faisal) June 24, 2025

ويُعد هذا الظهور الثاني من نوعه خلال عام، بعد شائعات سابقة تحدثت عن اغتياله في ضربات إسرائيلية على لبنان.

ولم تُحدد التقارير مكان وجود قاآني خلال الأيام الأولى من الحرب، أو ما إذا كان متوارياً عن الأنظار.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد نقلت عن صحيفة نيويورك تايمز تقريراً أفاد بمقتل اللواء إسماعيل قاآني في الهجمات التي شنتها إسرائيل على إيران في 13 حزيران/يونيو الجاري، والتي أودت بحياة عدد من كبار قادة الحرس الثوري، من بينهم قائده العام اللواء حسين سلامي.

وكان المرشد الأعلى للثورة الإسلامية آية الله علي خامنئي، قد عيّن قاآني قائداً لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في يناير/كانون الثاني 2020، في أعقاب مقتل الفريق قاسم سليماني في ضربة جوية أمريكية في بغداد.

ووصف خامنئي في برقية تعيينه العميد قاآني بأنه من أبرز قادة الحرس الثوري في "مرحلة الدفاع المقدس" (التعبير الذي يستخدمه الإيرانيون لوصف حرب السنوات الثمانية مع العراق في الثمانينات). وبأنه كان دائماً إلى جانب سليماني في المنطقة.

من هو إسماعيل قاآني؟

Reuters يقال إن قاسم سليماني أوصى بأن يكون قاآني خليفته في حال اغتياله

تولى اسماعيل قاآني قيادة فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في 3 يناير/ كانون الثاني 2020. جاء تعيينه بعد مقتل سلفه، اللواء قاسم سليماني، في غارة جوية على مطار بغداد، أمر بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وُلِد قاآني عام 1957 في مدينة مشهد، وانضم إلى الحرس الثوري الإيراني عام 1980، وشارك في الحرب الإيرانية العراقية. خلال تلك الفترة، تعرف على سليماني وكون صداقة وثيقة معه.

عمل قاآني نائباً لسليماني منذ التسعينيات وحتى وفاة الأخير في عام 2020. كقائد مساعد لفيلق القدس، كانت مسؤولياته تتركز على مناطق مثل أفغانستان وباكستان وآسيا الوسطى، ومن المعروف أنه ساهم في دعم التحالف الشمالي ضد طالبان في أفغانستان خلال التسعينيات.

في عام 2012، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات عليه لدوره في الإشراف على المساعدات المالية وشحنات الأسلحة لعناصر فيلق القدس في الشرق الأوسط وأفريقيا، وخاصة في غامبيا. وتُشير وسائل الإعلام الإيرانية إلى قاآني بلقب "جنرال المشرق".

قاآني شارك في الحرب السورية بصفة مستشار عسكري، ووصفته وسائل إعلام إيرانية بأنه الرجل الصلب، وصاحب الخبرة الكافية ببالتعامل مع جبهات القتال المختلفة.

ووصف قاآني الحرب في سوريا بأنها قضية وجود بالنسبة لإيران، وكان أول من كشف امتلاك جماعة أنصار الله في اليمن لصواريخ يبلغ مداها أكثر من 400 كلم.

وظلّ يؤكد في تصريحاته التزامه بخط المرشد الإيراني، قائلاً: "نحن مازلنا متمسكين بالطريق الذي رسمته لنا وحافظ عليه الإمام آية الله على خامنئي بعزة واقتدار، وسنمضي في هذا الطريق حتى ظهور الإمام المهدي، وسندافع عن جميع الشعوب المضطهدة في أقصى نقاط العالم".

AFP عينه المرشد الإيراني، علي خامنئي، خلفاً لسليماني فور مقتله، بحضور قادة الحرس والجيش والأركان ومسؤولي مكتب المرشد ودعا جميع الكوادر في الفيلق للتعاون معه ونائبه، محمد حجازي

تصريحات مثيرة للجدل

عُرف قاآني بأنه رجل قليل الكلام، لكن ذلك تغيّر في 3 يناير/كانون الثاني 2020، عندما حلّ محل اللواء قاسم سليماني بحكم الأمر الواقع.

ألقى قاآني أول خطاب رئيسي له بصفته رئيساً لفيلق القدس في 14 يوليو/تموز 2020، بعد حوالي ستة أشهر من اغتيال سليماني. وتوعّد الولايات المتحدة وإسرائيل وحلفاءهما بالثأر لاغتيال سلفه.

وفي أبريل/نيسان 2024، في سياق حرب غزة، خرج قاآني بعد استهداف قادة إيرانيين في دمشق في هجوم على مبنى القنصلية الإيرانية هناك بتصريحات غاضبة.

كما هاجم المملكة العربية السعودية في خطاباته، ومن سمّاهم بـ"المنافقين".

وفي كلمته أمام البرلمان الإيراني في 7 سبتمبر/أيلول 2021، حثّ قاآني البرلمانيين الإيرانيين على مدّ يد الصداقة إلى طالبان، خصم إيران القديم، وذلك في أعقاب استيلاء الحركة المتشددة الجهادية على حكم أفغانستان من جديد بعد رحيل القوات الأمريكية.

ورأى قاآني أن الولايات المتحدة هي التي "خطّطت" لخلق "انقسامات بين الشيعة والسُنّة"، وأن أفضل طريقة لتحييد "المؤامرة" هي مدّ يد الصداقة إلى طالبان.

كما أشاد علناً في إحدى كلماته بالمرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني، الذي يُعتبر من أكثر المرجعيات الشيعية نفوذاً في العراق والعالم، رغم خلافه المرحلي مع إيران.

وفيما يتعلق بالشأن الداخلي، بدت تصريحات قاآني أقلّ حذراً مقارنة بسلفه سليماني.

فقد انتقد في خطاب ألقاه في مايو/أيار 2022 الإصلاحيين الإيرانيين، وخاصةً أنصار الرئيس السابق محمد خاتمي، واعتبر أنهم "قوم لا علاقة لهم بالثورة الإيرانية"، بينما كانت كلمات سليماني محسوبة باستمرار عند التعامل مع الأطياف والمشارب السياسية المختلفة، كما كان حريصاً على عدم نبذ أيّ منها ودرء الانقسام والفتنة حيال قضايا الهوية القومية.

وفي تصريح أكثر إثارةً للجدل في 21 ديسمبر/كانون الأول 2022، عقب الاحتجاجات التي شهدتها البلاد ضدّ الحجاب الإلزامي، قال قاآني: "لن ترى امرأةً عفيفةً في شمال طهران لا تضع حجابها". وكان هذا التصريح مناقضاً تماماً لقول سليماني الشهير: "حتى الفتاة التي لا ترتدي الحجاب بشكل مناسب هي ابنتي".

وأدرك قاآني خطأه، فصحّح المسار في 5 يناير/كانون الثاني 2023، قائلاً: "حتى من لا يرتدين الحجاب بالشكل المناسب قد يكنّ من الجمهور الشيعي المخلص".