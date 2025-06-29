إيلاف من طهران: قال السفير الإيراني لدى أرمينيا، مهدي سبحاني، إن طهران حصلت على معلومات تفيد بتسلل عدد من الطائرات المسيرة الإسرائيلية إلى داخل الأراضي الإيرانية، انطلاقاً من دول مجاورة، في إشارة غير مباشرة إلى أذربيجان.

وجاء في تصريحات سبحاني، التي نقلتها شبكة RT الروسية، أن بلاده "تدعم بشكل قاطع سيادة ووحدة أراضي أرمينيا"، معبراً عن رفضه لما وصفه بـ"التعابير غير الدقيقة" الواردة في بيان منظمة التعاون الإسلامي، لا سيما استخدام مصطلح "أذربيجان الغربية" للإشارة إلى منطقة زنگزور، موضحاً أن هذا المصطلح يعود حصراً إلى محافظة داخل إيران ولا ينبغي إطلاقه على أراضي دول أخرى.

وفي السياق ذاته، أجرى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اتصالاً هاتفياً بنظيره الأذربيجاني إلهام علييف، دعا خلاله إلى التحقيق في تقارير تشير إلى استخدام محتمل للمجال الجوي الأذربيجاني من قبل إسرائيل لشن هجمات بطائرات مسيرة على إيران.

من جهته، نفى الرئيس الأذربيجاني هذه المزاعم، مؤكداً أن باكو "لا تسمح تحت أي ظرف باستخدام مجالها الجوي ضد دول الجوار، خصوصاً إيران".

وفي ردّ رسمي، أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأذربيجانية، أيخان حاجيزاده، عن استنكار بلاده الشديد لما وصفه بـ"ادعاءات استفزازية وغير مدعومة بأدلة"، أطلقها السفير الإيراني في يريفان، مضيفاً أن مثل هذه التصريحات "تضر بالعلاقات الثنائية، التي تقوم على احترام السيادة وسلامة الأراضي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".

وأكد حاجيزاده أن "جمهورية أذربيجان ترفض بشكل قاطع أي مزاعم بشأن استخدام أراضيها أو مجالها الجوي في عمليات عسكرية ضد إيران أو أي دولة أخرى"، مطالباً طهران باتخاذ إجراءات تجاه تصريحات سفيرها، الذي اتهمه بـ"الانحياز العلني لأرمينيا، بدلاً من تمثيل المصالح الإيرانية بحياد".