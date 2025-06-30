إيلاف من لندن: تحدثت تقارير إعلامية عن أن بريطانياً يعمل جنديًا مع جيش الدفاع الإسرائيلي، خدم في الكتيبة 601 للهندسة القتالية، قُتل يوم الأحد بانفجار عبوة ناسفة.

وحسب بيان للجيش الإسرائيلي، فإن الجندي القتيل هو الرقيب يسرائيل ناتان روزنفيلد، 20 عامًا، من مدينة رعنانا، وكان انتقل إلى إسرائيل من لندن مع عائلته قبل 11 عامًا.

وعبّر الحاخام الأكبر السير إفرايم ميرفيس عن حزنه العميق لسماع نبأ وفاة الجندي، الذي نشأ في هيندون، شمال غرب لندن، قبل أن ينتقل إلى إسرائيل مع عائلته.

وقال في منشور على موقع X: "ننعي فقده مع والديه، آفي وسام، وعائلته، وكل من عرفه وأحبه".

وأعلنت وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية أنها "تنظر في تقارير تفيد بأن جنديًا من جيش الدفاع الإسرائيلي قُتل في معركة بغزة هو مواطن بريطاني".

قُتل أكثر من 860 جنديًا إسرائيليًا منذ بدء حرب إسرائيل ضد حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، منهم أكثر من 400 خلال القتال في غزة.

جاء ذلك في الوقت الذي دعا فيه دونالد ترامب إلى إحراز تقدم في محادثات وقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحماس.

وكتب الرئيس الأميركي على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الأحد: "أبرموا صفقة في غزة. استرجعوا الرهائن!!!".

ويوم الجمعة، رفع السيد ترامب سقف التوقعات بزعمه إمكانية التوصل إلى اتفاق خلال الأسبوع المقبل.

بدأت الحرب عندما شنّت الجماعة المسلحة هجومًا على إسرائيل، أسفر عن مقتل 1200 شخص وأسر حوالي 250 رهينة.

دمّر الهجوم الإسرائيلي على غزة القطاع وأودى بحياة حوالي 56500 شخص، وفقًا لوزارة الصحة التي تديرها حماس، والتي لا تُفرّق بين المدنيين والمقاتلين، لكنها تقول إن أكثر من نصف القتلى من النساء والأطفال.