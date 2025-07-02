إيلاف من القاهرة: شهدت منطقة خليج السويس، مساء الثلاثاء، حادثاً مأساوياً بعد غرق بارجة بحرية تابعة لإحدى شركات البترول، أثناء توجهها إلى منصة الأشرفي لتطوير حقل غاز جديد، ما أسفر عن مصرع شخصين وإنقاذ 24 آخرين، في حين تتواصل عمليات البحث عن أربعة مفقودين.

وبحسب ما أوردته شبكة RT، فإن وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر تلقت بلاغاً من شركة "أوسوكو" يفيد بانقلاب البارجة البحرية "آدم مارين 12" قبالة منطقة جبل الزيت، أثناء سحبها في مهمة عمل بالبحر الأحمر.

وفور تلقي البلاغ، توجه وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي ووزير العمل محمد جبران إلى موقع الحادث، برفقة فرق من قيادات الوزارتين، للوقوف ميدانياً على التطورات ومتابعة جهود الإنقاذ والإجراءات الفورية المتخذة.

ووفقاً لمصادر مطلعة، تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال جثتين وإنقاذ 21 من أفراد الطاقم، بينما تستمر عمليات البحث عن أربعة مفقودين وسط مخاوف من احتمال وقوع تسرب نفطي يهدد البيئة البحرية في المنطقة.

وكانت غرفة عمليات القوات البحرية المصرية قد تلقت إشارة استغاثة في تمام الساعة 7:30 مساءً بالتوقيت المحلي، لتتحرك على الفور وحدات الإنقاذ، بدعم من مروحيات، إلى موقع الحادث الذي يبعد نحو 40 ميلاً بحرياً عن ساحل رأس غارب.

وتعود ملكية الحفار الغارق إلى شركة "ماريديف" العالمية، وتشير المعلومات إلى أنه كان يقل طاقماً يضم ما بين 25 و30 فرداً، من بينهم مهندسون مصريون وأجانب. وتشير التحقيقات الأولية إلى أن خللاً فنياً أثناء عملية القطر تسبب في اختلال توازن الحفار وغرقه خلال دقائق.

وتعمل الجهات المعنية حالياً على نشر حواجز نفطية عائمة حول موقع الغرق، كإجراء احترازي لمنع أي تسرب قد يضر بالبيئة البحرية.

