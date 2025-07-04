أعلن الدفاع المدني في غزة أن عدد قتلى القطاع اليوم الخميس ارتفع إلى 69 شخصاً، بينهم 15 من النساء والأطفال.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل، إن 38 من بين هؤلاء القتلى، الذين سقطوا في ضربات إسرائيلية، كانوا يسعون إلى الحصول على مساعدات إنسانية.

وحذّرت وزارة الداخلية في غزة، اليوم الخميس سكان القطاع من التعاون مع "مؤسسة غزة الإنسانية".

وأشارت الوزارة إلى الوقائع الدامية التي حدثت بالقرب من مراكز توزيع الأغذية التابعة للمؤسسة المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل.

في غضون ذلك، نشرت منظمة العفو الدولية تقريراً، الخميس، اتهمت فيه مؤسسة غزة الإنسانية بالعمل كـ"أداة إضافية في حملة الإبادة التي تشنها إسرائيل".

وقالت أنياس كالامار، الأمينة العامة للمنظمة، إن "المجتمع الدولي لم يفشل في وقف حملة الإبادة فقط، وإنما سمح لإسرائيل باكتشاف طرق جديدة لتقويض حياة الفلسطينيين في غزة وسحْق كرامتهم الإنسانية".

ويقول مدافعون عن مؤسسة غزة الإنسانية، إن الأخيرة تواجه تحديات تشغيلية جمّة، لا سيما وأن حماس مستمرة في تشكيل تهديدات أمنية، بما يعرقل عملية توزيع المساعدات، على حدّ تعبيرهم.

وطالبت كالامار المجتمع الدولي بـ"ممارسة كل الضغوط الضرورية لضمان قيام إسرائيل، بلا شرط، برفع فوري لحصارها على غزة وبإنهاء الإبادة الجماعية في القطاع".

ودعت كالامار إلى فرض عقوبات موجَّهة ضد المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في جرائم دولية، وإلى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية عبر تنفيذ أوامر التوقيف التي تصدرها" في هذا الصدد.

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واتهمت منظمة العفو الدولية إسرائيل بـ"مواصلة استخدام تجويع المدنيين كسلاح في الحرب ضد الفلسطينيين في قطاع غزة".

وقالت المنظمة الدولية إن شهادات من عاملين في القطاع الصحي ومن نازحين، تكشف عن "صورة مروّعة للتجويع الحاد واليأس في غزة".

ونوّهت المنظمة إلى أنها تحدّثت إلى 17 نازحاً داخلياً فلسطينياً (عَشْر نساء وسبعة رجال)، كما تحدثت إلى آباء أربعة أطفال يتلقون علاجاً في أحد المستشفيات من سوء التغذية الحاد، بالإضافة إلى أربعة من العاملين في قطاع الرعاية الصحية، في ثلاثة مستشفيات بمدينة غزة، وخان يونس في شهرَي مايو/أيار ويونيو/حزيران.

من جانبها، ترفض إسرائيل تقارير منظمة العفو الدولية، وتنْعَتها بـ "البؤس وتتّهمها بالتعصب، وبمواصلة نشر تقارير خاطئة تماما دون أيّ أساس من الصحة".

وأمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، اتهمت المُقرّرة الخاصة للأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيز، 40 من شركات تصنيع الأسلحة وشركات التقنية والبنوك، بالتواطؤ في "جرائم حرب" في غزة والضفة الغربية.

ونادت فرانشيسكا بفرض حظر على تصدير السلاح إلى إسرائيل وإلى قطع العلاقات التجارية والمالية معها.

Getty Images المُقرّرة الخاصة للأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيز.

وقالت فرانشيسكا إن إسرائيل مسؤولة عن "واحدة من أبشع عمليات الإبادة الجماعية في التاريخ الحديث في عدوانها ضد الفلسطينيين".

وانتقدت الولايات المتحدة، حليف إسرائيل الأكبر، تصريحات فرانشسيكا، قائلة في بيان لبعثتها لدى الأمم المتحدة إن الدعاوى بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية وبأنها تمارس نظام فصل عنصري (أبارتهايد) هي دعاوى "كاذبة ومسيئة".

وتقول إسرائيل إنها "تدافع عن نفسها بما يتوافق تماما مع القانون الدولي".

وتتواصل الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والمعتقلين، بعدما قدمت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما وصفه بأنه "مقترح نهائي" وافقت عليه إسرائيل، وقالت حركة حماس إنها بصدد دراسته.

وأشارت حركة حماس إلى أنها بدأت إجراء مشاورات "بمسؤولية عالية" بهدف الوصول إلى اتفاق ينهي الحرب.

وتُجري الحكومة الإسرائيلية الأمنية المصغرة، مساء الخميس، مشاورات بشأن احتمال التوصل إلى اتفاق لتبادل الرهائن والمعتقلين ووقف إطلاق النار.

وذكر مسؤولون إسرائيليون أن احتمالات التوصل إلى مثل هذا الاتفاق تبدو عالية، بعد مرور نحو 21 شهراً على اندلاع الحرب.

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وفي سياق ذلك، قالت الخارجية المصرية إن وزيرها بدر عبد العاطي أجرى اتصالات هاتفية منفصلة في وقت متأخر من يوم الأربعاء، مع كل من المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وجاء في بيان الخارجية أن الاتصالات جاءت للدفع على صعيد وقف فوريّ لإطلاق النار في غزة، وتعزيز الهدنة بين إيران وإسرائيل.

وتقول إسرائيل إنها "لن تنهي الحرب طالما كانت حماس لا تزال مسلحة وتحكم غزة".

وتقول حماس إنها "لن تتخلى عن السلاح"، على أنها تبدي استعداداً لإطلاق سراح كل الرهائن الذين لا يزالون في غزة، شريطة أن "تُنهي إسرائيل الحرب".

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من جانبه، كثّف الجيش الإسرائيلي في الأيام الأخيرة عملياته العسكرية في قطاع غزة، في تصعيد غير مسبوق منذ أشهر.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن خمس فرق عسكرية تنشط حالياً داخل القطاع، قائلة إن هناك مناطق لا تزال بحاجة إلى السيطرة عليها، كما لا تزال لدى حركة حماس قدرات عسكرية تشمل لواءين وقدرة على تصنيع العبوات الناسفة.

وفي سياق متصل، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو قام أمس الأربعاء بتصفية خلية أطلقت قذيفتين صاروخيتين من شمال القطاع نحو "سديروت" و"إيبيم" في حدود القطاع، وذلك خلال دقائق من تنفيذ الإطلاق. وأضاف أن الطائرات الإسرائيلية أغارت على نحو 150 هدفاً "إرهابيا" في مختلف أنحاء القطاع.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن يوم أمس الأربعاء عن مصرع جنديين وإصابة آخرين في حادثين منفصلين شمال قطاع غزة.

وتشير آخر الإحصائيات إلى مقتل نحو 57,130 فلسطينياً، معظمهم من المدنيين- وفقاً لوزارة الصحة في قطاع غزة.

وعلى مدى 21 شهراً من الحرب في غزة، عانى معظم سُكان القطاع التشرُّد ولو لِمَرّةً واحدة على الأقل في تلك الفترة، ما تسبّب في تدهوّر أوضاعهم الإنسانية.

واشتعل فتيل تلك الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 بأيدي مسلحين فلسطينيين من حركة حماس هاجموا مناطق حدودية إسرائيلية، ما أدى إلى مقتل نحو 1,219 شخصاً، معظمهم أيضاً من المدنيين، وفقاً لإحصاءات رسمية إسرائيلية.