إيلاف من لندن: رشح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الرئيس الأميركي دونالد ترامب لجائزة نوبل للسلام، مع استمرار محادثات وقف إطلاق النار في غزة.

سلّم نتانياهو رسالة الترشيح إلى الرئيس الأميركي خلال حفل عشاء في البيت الأبيض، وهذا هو ثالث لقاء مباشر لهما هذا العام.

وقال السيد ترامب: "هذا الترشيح صادرٌ عنك تحديدًا، وهو ذو مغزى كبير".

وأضاف نتانياهو أن السيد ترامب "يصنع السلام في هذه اللحظة، دولةً تلو الأخرى ومنطقةً تلو الأخرى".

ويمنح المنظمون الجائزة للشخص الذي يبذل أقصى جهد من أجل "الأخوة بين الأمم، وإلغاء أو تقليص الجيوش النظامية، وعقد مؤتمرات السلام والترويج لها".

ونسب السيد ترامب الفضل إلى نفسه في وقف "حرب الـ 12 يومًا" بين إيران وإسرائيل الشهر الماضي، معلنًا ذلك بضجة على منصة "تروث سوشيال"، وقد صمد وقف إطلاق النار حتى الآن.

وزعم الرئيس أن الضربات الأميركية قضت على برنامج إيران النووي المزعوم، وأن البلاد تريد الآن استئناف المفاوضات.

وصرح السيد ترامب للصحفيين يوم الاثنين: "حددنا موعدًا لمحادثات مع إيران، وهم يريدون ذلك. يريدون التحدث".

ولم تؤكد إيران هذه الخطوة، لكن رئيسها صرّح للمذيع الأمريكي تاكر كارلسون بأنه يعتقد أن بلاده قادرة على حل خلافاتها مع الولايات المتحدة من خلال الحوار.

كما صرّح مسعود بيزشكيان بأن إيران مستعدة لاستئناف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

مع ذلك، قال إن الوصول الكامل إلى المواقع النووية غير ممكن بعد، لأن الضربات الأمبركية ألحقت بها أضرارًا بالغة.

غزة وأوكرانيا

وبعيدًا عن إيران، يستمر القتال في غزة وأوكرانيا.

وتباهى السيد ترامب قبل ولايته الثانية في البيت الأبيض بقدرته على إنهاء حرب أوكرانيا في غضون 24 ساعة.

لكن الواقع كان مختلفًا تمامًا، حيث صرحت أوكرانيا الأسبوع الماضي أن روسيا شنت أعنف هجوم جوي في الحرب حتى الآن.

كما زعم النقاد أن فلاديمير بوتين "يخدع" نظيره الأمريكي، وأنه لا ينوي الموافقة على وقف إطلاق النار.

ومع ذلك، قد يحاول السيد ترامب نسب الفضل لنفسه في التقدم في غزة إذا تم - كما ألمح - التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا هذا الأسبوع.

وتجري مفاوضات غير مباشرة مع حماس، قد تؤدي إلى إطلاق سراح بعض الرهائن الإسرائيليين الخمسين المتبقين وزيادة المساعدات المقدمة إلى غزة.

وأعلن البيت الأبيض أن مبعوث الشرق الأوسط ستيف ويتكوف سيتوجه إلى قطر هذا الأسبوع لمحاولة إبرام الاتفاق.

ولا يزال من غير المؤكد ما إذا كان التوقف المؤقت سيفتح الطريق أمام سلام دائم، في ظل تباين معايير الجانبين للسلام.

استسلام حماس

وقال نتانياهو إن على حماس الاستسلام ونزع سلاحها ومغادرة غزة - وهو أمر ترفضه حماس.

كما صرّح للصحفيين يوم الاثنين بأن الولايات المتحدة وإسرائيل تعملان مع دول أخرى من شأنها أن تمنح الفلسطينيين "مستقبلًا أفضل" - وأشار إلى أن سكان غزة يمكنهم الانتقال إلى مكان آخر.

وأضاف: "إذا أراد الناس البقاء، فبإمكانهم ذلك، أما إذا أرادوا المغادرة، فيجب أن يتمكنوا من المغادرة".

وقال السيد ترامب: "لقد حظينا بتعاون كبير من... الدول المحيطة، وتعاون كبير من كل دولة منها. لذا، سيحدث أمر جيد".

وتعرض الرئيس لانتقادات واسعة في وقت سابق من هذا العام عندما اقترح إعادة توطين سكان غزة في دول مثل الأردن ومصر، وتحويلها إلى "ريفييرا الشرق الأوسط".

وقالت جماعات حقوق الإنسان إن الخطة ترقى إلى مستوى التطهير العرقي، وأكد معظم سكان غزة أنهم لن يفكروا أبدًا في المغادرة.