إيلاف من لندن: كشف تقرير صحفي أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد يُحرم من شرف إلقاء كلمة أمام البرلمان خلال زيارته الرسمية إلى المملكة المتحدة في وقت لاحق من هذا العام، إذ لم يُقدَّم أي طلب رسمي لمنحه هذا الامتياز حتى الآن.

يأتي هذا بعد زيارة الدولة الناجحة التي قام بها الرئيس الفرنسي ماكرون هذا الأسبوع، والتي دُعي خلالها لإلقاء كلمة أمام مجلسي البرلمان.

وقالت قناة (سكاي نيوز) إن رئيس مجلس العموم، السير ليندسي هويل، لم يتلقَّ حتى الآن طلبًا لدعوة الرئيس الأميركي لإلقاء كلمة في البرلمان خلال زيارته المتوقعة في سبتمبر.

وقد تأكد ذلك للنواب الذين أعربوا عن مخاوفهم بشأن السماح للرئيس الأميركي بإلقاء كلمة أمام كلا المجلسين.

وكتبت كيت أوزبورن، النائبة العمالية عن دائرة جارو وغيتسهيد الشرقية، إلى رئيس مجلس العموم في أبريل تطلب منه منع السيد ترامب من إلقاء كلمة أمام البرلمان، وقدمت اقتراحًا في وقت مبكر من الجلسة يُحدد مخاوفها.

وقالت: "سعدتُ برؤية ماكرون هنا، لكن شعوري تجاه ترامب مختلف تمامًا".

تصريحات مقلقة ومزعجة

وأدلى ترامب بتصريحاتٍ مُقلقةٍ ومُزعجةٍ للغاية حول حكومة المملكة المتحدة، والديمقراطية، والشرق الأوسط، وخاصةً فيما يتعلق بالمساواة، وبالطبع أوكرانيا.

وقالت النائبة العمالية: لذا، أعتقد أن هناك العديد من الأسباب التي تجعلنا، عند النظر في زيارة دولة، نُفكّر في سبب منحهم هذا الامتياز. لأنه، بالطبع، من دواعي الشرف أن يأتي شخص ما ويخاطب كلا المجلسين.

لكن توقيت الزيارة قد يعني أنه يمكن تجنب أي حساسيات دبلوماسية، أو انطباعات بالتجاهل.

وأشار اللورد ريكيتس، السفير البريطاني السابق لدى فرنسا، إلى أن البرلمان لن ينعقد خلال معظم شهر سبتمبر، وأن ذلك قد يساعد في حل المشكلة.

وفي عام 2017، كتب السفير رسالة عامة يشكك فيها في قرار منح دونالد ترامب أول زيارة دولة له، قائلاً إنها وضعت الملكة إليزابيث الثانية في "موقف صعب للغاية".

يذكر أن البرلمان البريطاني ينعقد عادة من 16 سبتمبر إلى 13 أكتوبر بسبب مؤتمرات الأحزاب.

ولم يؤكد قصر باكنغهام أو الحكومة مواعيد زيارة الدولة بعد. ومع ذلك، لم ينفي أنها ستتم في سبتمبر، بعد أن بدا أن السيد ترامب أكد أنهم يخططون لإجراء زيارة الدولة في ذلك الشهر. وأكد القصر هذا الأسبوع أن التخطيط الرسمي لزيارة ترامب قد بدأ.