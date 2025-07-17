الشرع يكلّف فصائل درزية بحفظ الأمن ويتّهم إسرائيل بالسعي إلى "تفكيك سوريا"

سحبت السلطات السورية قواتها بالكامل من محافظة السويداء في جنوب سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان وشهود عيان لوكالة الأنباء الفرنسيّة، تزامناً مع إعلان رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع تكليف "فصائل درزية" مسؤولية الأمن، وتنديده بالتدخل الاسرائيلي.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن "السلطات السورية سحبت قواتها العسكرية من مدينة السويداء وكافة أنحاء المحافظة".

ونقلت الوكالة الفرنسية عن مقاتلين حكوميين على أطراف المحافظة أن "القوات الحكومية أنهت انسحابها فجراً".

وأفاد رئيس تحرير شبكة (السويداء 24) ريان معروف، بُعيد جولة في مدينة السويداء، بأنها "بدت خالية من القوات الحكومية، لكن الوضع كارثي مع وجود جثث في الشوارع".

وكان الشرع قد أعلن في كلمة مسجلة للسوريين، فجر الخميس، تكليف "فصائل محليّة" ورجال دين دروز "مسؤولية حفظ الأمن في السويداء"، موضحاً أن "هذا القرار نابع من إدراكنا العميق بخطورة الموقف على وحدتنا الوطنية وتجنّب انزلاق البلاد إلى حرب واسعة جديدة".

وأضاف أن "تدخلاً فعّالاً لوساطة أمريكية وعربية وتركية، أنقذ المنطقة من مصير مجهول"، مشيراً إلى أن إسرائيل تسعى لتحويل سوريا إلى "ساحة فوضى غير منتهية عبر تفكيك وحدة الشعب السوري... وتمزيقه". وقال الشرع إنَّ السوريين لا يخشون الحرب، وأنّ الموقف كان بين خيارين، إما "مواجهة مفتوحة مع إسرائيل على حساب أمن الدروز... وإما فسح المجال لوجهاء ومشايخ الدروز للعودة إلى رشدهم، وتغليب المصلحة الوطنية على من يريد تشويه سمعة أهل الجبل". وبينما شدّد الشرع على أنّ الدولة غلّبت مصلحة السوريين في تجنب الدمار، قال إنّها نجحت بإعادة الاستقرار و"طرد الفصائل الخارجة عن القانون في السويداء، رغم التدخلات الإسرائيلية". وفي أول تصريح نقله التلفزيون لرئيس المرحلة الانتقالية بعد الغارات الجوية الإسرائيلية القوية على دمشق يوم الأربعاء، تعهد الشرع بحماية المواطنين الدروز معتبراً حقوقهم من الأولويات. وأكد الشرع اتخاذ إجراءات لمحاسبة كل من أساء للدروز، ورفض أي مسعى يهدف لجرّهم إلى "طرف خارجي أو إحداث انقسام" داخل الصف السوري.

Reuters

"360 قتيلاً في السويداء خلال 90 ساعة"

قال أسامة البالغ 32 عاماً لوكالة الأنباء الفرنسية، متحفّظا عن كشف هويته خشية على سلامته؛ "أنا في قلب مدينة السويداء، لكنّني لا أفكر بالخروج، ولا إمكان للهروب أساساً بسبب الخشية من أيّ عملية تصفية".

وشاهد مراسل الوكالة الفرنسية داخل المدينة نحو ثلاثين جثة، يعود بعضها لعناصر من السلطة وأخرى لمقاتلين بلباس مدني مع جعب عسكرية فيما كان الدخان يتصاعد من بعض أحياء المدينة على وقع دوي القصف المتقطع.

وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره لندن، مقتل أكثر من 350 شخصاً خلال 90 ساعة من الاشتباكات في السويداء منذ صباح الأحد، بينما أعلنت دمشق بدء انسحاب قواتها من المحافظة إثر دعوة أمريكية بهذا المعنى وغارات إسرائيلية عنيفة.

وأحصى المرصد مقتل 79 مقاتلاً درزياً و55 مدنياً، مقابل 189 قتيلاً من القوات الحكومية إضافة إلى 18 مسلحاً من البدو في أعمال عنف طائفية، ومقتل 15 عنصراً من القوات الحكومية جراء الغارات الإسرائيلية.

وقال المرصد إنه وثّق مقتل 27 شخصاً، بينهم 4 نساء ورجل مسن، في إعدامات ميدانية على "يد عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية".

وجاء إعلان دمشق بدء انسحاب قواتها من المحافظة بعدما أشارت وزارة الداخلية مساء الأربعاء إلى التوصّل لاتفاق لوقف إطلاق النار في السويداء، يضمّ 14 بنداً، ينصّ أبرزها على إيقاف كل العمليات العسكرية بشكل فوري وتشكيل لجنة مراقبة من الدولة السورية وشيوخ دروز للإشراف على عملية التنفيذ.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو التوصّل إلى توافق على "خطوات محدّدة من شأنها أن تضع حدّاً الليلة للوضع المضطرب والمرعب"، متوقعاً أن "يفي جميع الأطراف بالتزاماتهم".

Reuters

ضربات إسرائيلية

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