إيلاف من أبوظبي: وقعت شركة الإمارات للطاقة النووية وشركة "فراماتوم" الفرنسية اتفاق تعاون لتوريد الوقود النووي للإمارات وتقديم خدمات هندسية لمحطات براكة النووية.

وتهدف الاتفاقية لدعم التميز التشغيلي المستمر للمحطات، وتمكينها من مواصلة دورها في إنتاج الكهرباء النظيفة على مدار الساعة، والمساهمة في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وبموجب الاتفاقية، ستوفر شركة "فراماتوم" حزم وقود نووي كاملة للاستخدام في محطات براكة.

وقال محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية، بهذه المناسبة، إن الاتفاقية مع "فراماتوم" تدعم إستراتيجية الشركة التي تهدف إلى تعزيز أمن وموثوقية سلسلة توريد الوقود النووي، حيث يعد التنوع ركيزة أساسية لضمان استمرار محطات براكة للطاقة النووية في توفير كهرباء آمنة ونظيفة وموثوقة، مما يُعزز النمو المستدام لاقتصاد دولة الإمارات.

وتتضم محطة "براكة" في الإمارات أربع مفاعلات من طراز APR-1400.