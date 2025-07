إيلاف من واشنطن: في خطوة مثيرة للجدل تُعد تصعيدًا جديدًا في هجومه على سلفه، أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد نشر مقطع فيديو مزيف يُظهر "اعتقال" باراك أوباما داخل المكتب البيضاوي – وهو فيديو تم إنشاؤه بالكامل بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

الفيديو، الذي انتشر بداية عبر تطبيق "تيك توك"، يصوّر مشهدًا خياليًا يظهر فيه عناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وهم يقتحمون اجتماعًا داخل المكتب البيضاوي ويقومون باعتقال أوباما، ثم يُظهرونه راكعًا أمام ترامب، الذي يبدو مبتسمًا في خلفية المشهد. لاحقًا، يُعرض أوباما مرتديًا زي السجناء البرتقالي داخل زنزانة – وكل ذلك نتاج تلاعب رقمي باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.

