إيلاف من واشنطن: في خطوة مثيرة للجدل تُعد تصعيدًا جديدًا في هجومه على سلفه، أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد نشر مقطع فيديو مزيف يُظهر "اعتقال" باراك أوباما داخل المكتب البيضاوي – وهو فيديو تم إنشاؤه بالكامل بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

الفيديو، الذي انتشر بداية عبر تطبيق "تيك توك"، يصوّر مشهدًا خياليًا يظهر فيه عناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وهم يقتحمون اجتماعًا داخل المكتب البيضاوي ويقومون باعتقال أوباما، ثم يُظهرونه راكعًا أمام ترامب، الذي يبدو مبتسمًا في خلفية المشهد. لاحقًا، يُعرض أوباما مرتديًا زي السجناء البرتقالي داخل زنزانة – وكل ذلك نتاج تلاعب رقمي باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.

Trump posts video showing Obama getting arrested!



The G.O.A.T. and Troller-In-Chief!😂😂😂 pic.twitter.com/T9kUgbyNJG — Mike Engleman🇺🇲 (@RealHickory) July 21, 2025

ولم يصدر حتى الآن أي رد رسمي من مكتب الرئيس أوباما على هذا الفيديو الذي أثار موجة من الانتقادات، خاصةً مع تصاعد التحذيرات من خطورة التضليل الإعلامي الرقمي في موسم الانتخابات الأمريكية.

ويأتي هذا التحرك من ترامب ضمن سلسلة منشورات مماثلة شاركها عبر منصته الخاصة "تروث سوشال"، والتي غالبًا ما تتضمن محتويات تم إنشاؤها أو تعديلها بالذكاء الاصطناعي لتعزيز سردية المؤامرة التي يروج لها أنصار ترامب ضد ما يُسمونه "الدولة العميقة"، والمتورطين فيها – حسب ادعائهم – مسؤولون سابقون في إدارة أوباما.

وفي تطور موازٍ، صرّحت مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد الأسبوع الماضي أن تقريرًا استخباراتيًا صدر حديثًا يشير إلى وجود "مؤامرة خيانية" خطط لها كبار المسؤولين في إدارة أوباما خلال انتخابات عام 2016 بهدف الإضرار بترامب. وأكدت أنها أحالت القضية إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي للنظر فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة.