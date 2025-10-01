إيلاف من واشنطن: تعهدت الولايات المتحدة بتقديم ضمانات أمنية لقطر بعد تعرضها لضربة إسرائيلية استهدفت قادة حماس في سبتمبر (أيلول)، بحسب مرسوم رئاسي نشره البيت الأبيض.

وجاء في المرسوم الذي وقعه دونالد ترامب بتاريخ الاثنين أن "سياسة الولايات المتحدة هي ضمان أمن دولة قطر وسلامة أراضيها ضد أي هجوم خارجي".

وينص الأمر التنفيذي على أن أي هجوم على قطر سيعامل على أنه "تهديد لسلامة وأمن الولايات المتحدة".

كما نص على أنه "في حال وقوع مثل هذا الهجوم، تتخذ الولايات المتحدة جميع التدابير القانونية والمناسبة - بما في ذلك التدابير الدبلوماسية والاقتصادية، والعسكرية عند الضرورة - للدفاع عن مصالح الولايات المتحدة ودولة قطر، ولاستعادة السلام والاستقرار".

من جانبها رحبت دولة قطر بتوقيع الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأميركية على أمر تنفيذي يؤكد أن أي هجوم مسلح على أراضي دولة قطر أو سيادتها أو بنيتها التحتية الحيوية يعتبر تهديداً للسلام والأمن في الولايات المتحدة.

وعدت وزارة الخارجية – في بيان - الأمر التنفيذي تجسيداً للعلاقة المتينة والتاريخية بين دولة قطر والولايات المتحدة الأميركية، القائمة على التعاون والشراكة في مجالات الوساطة وفض النزاعات وقضايا الأمن والسلم العالميين. كما تعتبره خطوة هامة في طريق تعزيز العلاقات الدفاعية الوثيقة بين البلدين.

وأعربت الوزارة عن تقدير دولة قطر الكامل للدور الأميركي الهام في توطيد السلم الإقليمي، وتجدد التأكيد على أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الأمنية والدبلوماسية.

كما أكدت الوزارة استمرار دولة قطر في العمل مع الولايات المتحدة وشركائها الدوليين كوسيط دولي موثوق من أجل مواجهة التحديات المشتركة وتعزيز فض النزاعات بالسبل السلمية وتحقيق السلام المستدام في المنطقة.



