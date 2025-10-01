إيلاف من بيروت: تعمل الولايات المتحدة على تقليص وجودها العسكري في العراق هذا العام، كما ستعيد تركيز قتالها ضد تنظيم داعش في سوريا، وفقاً لتقرير لصحيفة "يو إس إيه توداي".

ويأتي هذا التغيير في الوقت الذي يرى فيه قادة البنتاغون أن الفوضى السياسية التي اندلعت بعد إطاحة أحمد الشرع بالرئيس السوري بشار الأسد في عام 2024 تشكل أرضا خصبة جديدة للجماعة الإرهابية.

أعلن البنتاغون في 30 سبتمبر (أيلول) أن الولايات المتحدة - ودولًا أخرى تعاونت معها في محاربة داعش - ستُخفض "المهمة العسكرية" في العراق.

وصرح المتحدث باسم البنتاغون، شون بارنيل، في بيان: "يعكس هذا التخفيض نجاحنا المشترك في محاربة داعش، ويُمثل جهدًا للانتقال إلى شراكة أمنية دائمة بين الولايات المتحدة والعراق".

قال مسؤول دفاعي، طلب عدم الكشف عن هويته، إن القوات الأميركية ستتمركز في أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، وستُعيد تركيز مهمتها في مكافحة داعش على سوريا، حيث ينشط تهديد الجماعة الإرهابية. وأضاف المسؤول أن عملية الانتقال بدأت منذ أسابيع وستستمر طوال العام المقبل.

ويأتي هذا التحول بعد أن قاد الشرع انتفاضة غير متوقعة في أواخر عام 2024 ضد الأسد، مما أدى إلى رحيله إلى روسيا، ثم تمكن من السيطرة على على الحكومة في دمشق.

وقال الفريق ديريك فرانس، قائد القيادة المركزية للقوات الجوية الأميركية المتمركزة في الشرق الأوسط، للصحفيين في مؤتمر عقد الأسبوع الماضي، إن الفوضى التي نشأت في أعقاب الإطاحة بالأسد قد توفر مسارات جديدة لتطور تنظيم الدولة الإسلامية في المنطقة.

أعربت فرنسا عن قلقها إزاء سوريا، مضيفةً أن تغير "موازين القوى" قد "أتاح المجال لعودة داعش في تلك المنطقة".

الحرب ضد داعش بدأت في 2014

أطلقت الولايات المتحدة حربها ضد داعش في سوريا والعراق عام 2014 تحت اسم "عملية العزم الصلب". ويُقيّم البنتاغون الحملة في العراق بأنها ناجحة إلى حد كبير، ويقول إن وجود داعش في البلاد قد تضاءل بشكل كبير.

في بداية عام 2025، كان هناك حوالي 2500 جندي أمريكي متمركزين في العراق وأكثر من 900 في سوريا.

وفي تحول تاريخي مذهل، جلس الشرع في محادثة وجهاً لوجه في سبتمبر (أيلول) أثناء انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك مع ديفيد بترايوس، الجنرال المتقاعد الحائز على أربع نجوم والذي قاد الغزو الأميركي للعراق.

قال بتريوس: "كنا على طرفي نقيض عندما كنت أقود زيادة القوات في العراق. كنتَ، بالطبع، محتجزًا لدى القوات الأميركية لنحو خمس سنوات... وها أنت الآن رئيسًا لسوريا".

"انتقلنا من الحرب إلى الخطاب. من خاض الحرب هو من يعرف أهمية السلام أكثر من غيره"، قال الشرع.

رأت إدارة ترامب في صعود الشرع إلى السلطة فرصة سانحة، لا سيما كوسيلة لتحسين العلاقات بين سوريا وإسرائيل، حليفتها الوثيقة. وقد طرح ترامب فكرة رفع العقوبات المفروضة على سوريا خلال اجتماع عُقد في مايو (أيار) مع الشرع.

أفادت وسائل إعلام في وقت سابق من هذا العام أن الولايات المتحدة تخطط لسحب مئات الجنود من سوريا وإغلاق ثلاث قواعد صغيرة في شمال شرق البلاد. وأعلن البنتاغون في أبريل (نيسان) أنه سيحتفظ بأقل من ألف جندي في سوريا.

وفي الأشهر الماضية، واصلت إسرائيل قصف سوريا بشكل دوري، حيث ضربت وزارة الدفاع في البلاد في ضربة أسفرت عن مقتل ثلاثة في العاصمة دمشق في يوليو (تموز)، وستة جنود في أواخر أغسطس (آب).

تقول إسرائيل إنها تحاول حماية الدروز، وهم أقلية استُهدفت في خضم الحرب الأهلية في البلاد. وتعثرت المفاوضات بين سوريا وإسرائيل الأسبوع الماضي بشأن "ممر إنساني" أرادت إسرائيل الحفاظ عليه داخل البلاد للدروز.

