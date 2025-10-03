إيلاف من واشنطن: أعلن هنري حمرا، وهو يهودي من أصل سوري مقيم في الولايات المتحدة، عن ترشحه لعضوية مجلس الشعب السوري عن دائرة دمشق. ومن المقرر إجراء الانتخابات في 5 أكتوبر (تشرين الأول).

وفي إعلانه الانتخابي، تعهد حمرا بالعمل مع الجالية السورية في الولايات المتحدة لإلغاء "قانون قيصر"، الذي يفرض عقوبات اقتصادية على سوريا دون شروط، وفقاً لما نقلته الصحافة الأميركية والإسرائيلية.

يذكر أن حمرا هاجر من دمشق مع والده الحاخام يوسف حمرا في عام 1992 عندما كان عمره 15 عامًا. وعادا في زيارة في فبراير (شباط) الماضي.

أما عن عدد اليهود في سوريا، فقد بلغ عدد الجالية اليهودية في سوريا نحو 100 ألف يهودي في أوج تواجدهم، لكن اليوم لم يتبق منهم إلا عدد قليل جداً.