اشترك في رسالتنا البريدية
900 جنازة في يوم واحد

مقتل 1252 جندياً إسرائلياً منذ 7 أكتوبر 2023

خسائر بشرية كبيرة لإسرائيل خلال الفترات الماضية
خسائر بشرية كبيرة لإسرائيل خلال الفترات الماضية

إيلاف من القدس: أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أن 1152 جنديا إسرائيلياً قتلوا منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وأن أكثر من 40% منهم دون سن 21 عاما ويؤدون خدمتهم العسكرية الإلزامية.

وأضافت الوزارة أن 141 من القتلى كانوا فوق سن الأربعين، فيما كانت أغلب الوفيات من أفراد الاحتياط أو المسؤولين أو الجنود الذين مددوا خدمتهم أو الأشخاص الذين أدوا خدمتهم بعد السن الإلزامي.

يأخذ المنشور في الاعتبار جميع الجبهات التي تقاتل فيها إسرائيل، وكذلك كل وحدة مرتبطة بأمن البلاد، بما في ذلك جنود جيش الدفاع الإسرائيلي، وشرطة إسرائيل، وجهاز الأمن العام (الشاباك)، وقوات العمليات الخاصة، وأعضاء فرق الاستعداد.

تحدث آري معلم، رئيس قسم العائلات والاحتفالات والتراث بوزارة الدفاع، عن تأثير الحرب والارتفاع الكبير في عدد أفراد العائلات الثكلى في إسرائيل منذ ذلك الحين. وقال "إن العامين الأخيرين من الحرب كانا مثل 26 عامًا من العمل و 26 عامًا من الجنازات ".

لقد أضفنا أكثر من 6500 شخص إلى دائرة العزاء. ووصلنا إلى ذروة 90 جنازة في يوم واحد. وذلك وفقاً لما نشرته "جيروزالم بوست".

دريد شبلي
دريد شبلي

