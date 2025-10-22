إيلاف من لندن: قالت وزيرة الخارجية البريطانية إنه توجد حاجة عاجلة لدخول المساعدات إلى غزة بكميات أكبر كثيرا. حيث بعد اتفاق وقف إطلاق النار بقيادة الولايات المتحدة، وبتنسيق من الأمم المتحدة، بدأ دخول عدد أكبر من الشاحنات عبر الحدود، لكن يلزم زيادتها بسرعة أكبر كثيرا لتخفيف المعاناة الهائلة.

أكدت الوزيرة إيفيت كوبر في بيان اليوم الأربعاء، تلقت (إيلاف) نسخة منه، على القول: "نريد أن نرى فتح معبر رفح بالكامل، إلى جانب فتح ممرات أخرى لدخول المساعدات، ويلزم السماح لمزيد من المنظمات غير الحكومية الدولية بتقديم خدماتها في غزة مرة أخرى لكي نتمكن من توفير الحجم الكبير من الدعم العاجل الذي تشتد الحاجة إليه".

وقالت: "المدنيون في غزة لا يمكنهم الانتظار للحصول على مساعدات إنسانية. ونحن نرحب بالجهود المبذولة بقيادة الولايات المتحدة لضمان صمود وقف إطلاق النار، ونهيب بجميع الأطراف الوفاء بالتزاماتهم".

وتابعت القول:: "الآن هو وقت زيادة المساعدات بكميات كبيرة، وإدخال المواد الغذائية، والرعاية الطبية التي تشتد الحاجة إليها، والمعدات الضرورية لإصلاح البنية التحتية إلى غزة لكي يتوفر للناس مأوى يعودون إليه، ولكي تتمكن العائلات من الحصول على الرعاية الصحية التي تحتاج إليها".

فتح المعابر

وإلى ذلك، قالت كوبر: "بريطانيا تؤدي دورها كاملا. ففي الأيام القليلة الماضية تحدثتُ مع منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر، ووزير الخارجية المصري د. بدر عبد العاطي، ووزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر حول أهمية زيادة المساعدات وفتح مزيد من المعابر. وأكدّتُ على دعم المملكة المتحدة لمبادرة الرئيس ترامب للسلام التي تفضي إلى إعادة جميع الرهائن، وتوفير المساعدات الإنسانية فورا وبلا عراقيل، وإحراز تقدم تجاء إحلال سلام دائم.

وقالت وزيرة الخارجية: المملكة المتحدة تقدم 74 مليون جنيه إسترليني من التمويل، وفي الأسبوع الماضي خصصنا 20 مليون إسترليني لتوفير الاحتياجات الأساسية من الماء ولوازم الصرف الصحي والنظافة الشخصية لعشرات آلاف المدنيين في أنحاء قطاع غزة.

كذلك سنرسل مجموعة صغيرة من مسؤولي التخطيط والموظفين المدنيين الذين سيكونون مُلحقين بمركز التنسيق العسكري المدني بقيادة الولايات المتحدة، الذي يركز على جهود التخطيط لاستقرار غزة بعد الحرب. ونحن نبذل جهودا مكثفة مع الشركاء لإحراز تقدم في المرحلة 2 من مبادرة السلام.

وخلصت كوبر إلى القول: "لا يمكننا إضاعة أي دقيقة لإدخال المساعدات بكميات كبيرة لمن يحتاجون إليها، ولإحراز تقدم على المسار تجاه سلام دائم."