أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الخميس أنه أمر الجيش بتحويل المنطقة الحدودية بين إسرائيل ومصر إلى منطقة عسكرية مغلقة في مسعى لمنع تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة بواسطة الطائرات المسيّرة.

وجاء في بيان صادر عن كاتس نشر عبر حسابه على تطبيق تلغرام "وجّهت جيش الدفاع الإسرائيلي لتحويل المنطقة المتاخمة للحدود بين إسرائيل ومصر إلى منطقة عسكرية مغلقة وتعديل قواعد الاشتباك تبعاً لذلك من أجل التصدي لتهديد الطائرات المسيرة الذي يعرّض أمن الدولة للخطر".

وأضاف أن "تهريب الأسلحة عبر الطائرات المسيرة هو جزء من الحرب في غزة، ويهدف إلى تسليح أعدائنا، ويجب اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإيقافه".

تمتد الحدود بين إسرائيل ومصر نحو 200 كيلومتر وتشهد مراقبة أمنية مشددة لمنع تهريب الأسلحة والمخدرات.

وفي سياق ذلك، أفاد مراسل بي بي سي في القدس بأن إسرائيل تعمل على إنشاء مركز ميداني مشترك على الحدود المصرية الإسرائيلية من خلال التعاون بين الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة، من أجل التعامل مع قضية تهريب السلاح عبر الحدود، باستخدام طائرات بدون طيار .

وأضاف مراسلنا أنه سيتم العمل على إنشاء وحدة عملياتية مشتركة على الأرض تتولى مواجهة هذه العمليات، وذلك بالتزامن مع إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس اعتبار منطقة الحدود مع مصر منطقة عسكرية مغلقة.

"الجثة تعود لطالب تنزاني"

Getty Images

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخميس أن رفات الرهينة التي تسلمتها السلطات مساء الأربعاء تعود إلى طالب تنزاني قتل خلال هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ونقلت جثته إلى قطاع غزة.

وجاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو "بعد استكمال إجراءات التعرّف في المعهد الوطني للطب الشرعي (...) أبلغ ممثلو الجيش الإسرائيلي ووزارة الخارجية عائلة المختطف القتيل جوشوا لويتو موليل (...) بأن جثمان ابنهم أُعيد إلى إسرائيل واستكملت عملية التعرّف عليه".

وكانت حركة حماس تحتجز 48 رهينة في غزة، من بينهم 20 على قيد الحياة تمّ الإفراج عنهم بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول، بعد سنتين من الحرب على غزة.

وتأخر تسليم الجثث بسبب صعوبات في العثور عليها، بحسب ما تقول حماس التي ذكرت أن معالم القطاع تغيّرت بسبب القصف الإسرائيلي، وأنها لا تملك المعدات اللازمة للبحث عن الجثث.

وسمحت إسرائيل لفريق مصري مجهّز بآليات وخبراء للمساعدة في عمليات البحث.

وسلّمت حماس 22 جثة حتى الآن، تعود جثث 19 منها لإسرائيليين، بالإضافة إلى ثلاث لأجانب من تايلاند ونيبال وتنزانيا، فيما تبقى ست جثث محتجزة.

وفي بيان منفصل، أكد الجيش الإسرائيلي التعرّف على هويّة موليل.

وقال منتدى عائلات الرهائن في بيان "رغم الحزن... فإن استعادة جثمان جوشوا تحمل بعض العزاء للعائلة التي عاشت لأكثر من عامين في حالة من القلق وانعدام اليقين".