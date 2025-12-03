إيلاف من لندن: بعد تصريحات الرئيس الروسي التي حذر فيها أوروبا من حرب، أكد الكرملين أن فلاديمير بوتين لم يرفض خطة السلام الأميركية الأخيرة بشأن أوكرانيا.

خلال إحاطته الصحفية اليومية، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إنه من الخطأ القول إن فلاديمير بوتين رفض الخطة الأميركية المقترحة التي نوقشت أمس الثلاثاء.

وأضاف أن المحادثات كانت مجرد تبادل أولي للآراء. وقال بيسكوف إن بوتين قبل بعض المقترحات ورفض أخرى في عملية تفاوض عادية.

ورفض الإدلاء بمزيد من التعليقات حول المحادثات، قائلاً إنها ستكون أكثر فعالية بدون تعليقات علنية.

وأضاف بيسكوف أن روسيا مستعدة للقاء المسؤولين الأميركيين كلما دعت الحاجة للتوصل إلى حل بشأن الحرب.

تحذير

وكان الرئيس الروسي صرّح بأن بلاده لا تعتزم خوض حرب مع أوروبا، لكنها جاهزة لها إذا بادرت أوروبا ببدئها.