\r\nتركزت كلمة وزير الإعلام سلمان يوسف الدوسري أمام المنتدى السعودي للإعلام في الحديث عن الإستراتيجيات والأرقام والمشروعات والمبادرات النوعية خلال عام 2024م، ضمن توجه الوزارة ليكون هذا العام هو عام التحول الإعلامي الحقيقي، والدليل الذي يقود الإعلام السعودي نحو المستقبل. \r\n\r\n* * \r\n\r\nوقد لفت نظري في كلمة معالي الوزير ما أسماه بالمصافحة الحارة بين الإعلام السعودي والمستقبل، ضمن الاستعداد للغد، استناداً إلى الإرث الحضاري، واعتماداً على الطاقات والقدرات والمقدرات والحماس، في تقديم برامج ومبادرات نوعية تتناغم مع الحراك الشامل في المملكة. \r\n\r\n* * \r\n\r\nيقول الوزير بأن الإعلام الوطني أسهم في الناتج المحلي لعام 2023م، بما يعادل 14.5 مليار ريال، لكن المستهدف أن يصل إلى 16 مليار ريال في العام الحالي 2024م، وهو ما يعني مستوى التقدم الذي وصل إليه الإعلام السعودي، مضيفاً أن منظومة الإعلام وفرت فرصاً وظيفية بلغت حتى العام الماضي 56 ألف وظيفة، ويقدر الوزير أن يصل العدد خلال هذا العام إلى 67 ألف وظيفة. \r\n\r\n* * \r\n\r\nهذا يعني أن هناك بالإضافة إلى الإستراتيجيات الثلاث الجديدة إستراتيجية للاستثمار في العنصر البشري، وأن هناك توجهاً لدى الوزارة لتعزيز كفاءة الكوادر البشرية، وصولاً إلى تطوير منظومة الإعلام السعودي، بما في ذلك العمل على تحسين حوكمة قطاع الإعلام ورفع كفاءته. \r\n\r\n* * \r\n\r\nأشرنا أمس في الجزء الأول من هذا المقال إلى شيء عن إستراتيجية هيئة الإذاعة والتلفزيون، اعتماداً على ما قاله الوزير، واليوم أمامنا وكالة الأنباء السعودية التي تهدف إستراتيجيتها الجديدة إلى زيادة فاعلية شبكتها ومكاتبها ومراسليها حول العالم، مع تقديم محتوى يتواءم مع تطلعات الجمهور، ومع الاتجاهات الحديثة في صناعة الإعلام. \r\n\r\n* * \r\n\r\nوالحراك الذي يجري في الوزارة شمل أيضاً تدشين مشروع الموسوعة السعودية (سعوديبيديا) لتكون مصدراً رقمياً موثوقاً بـ6 لغات تبدأ بالعربية للوصول إلى 58 ألف مقال ومادة مرئية بنهاية عام 2025 وتوفير المعلومات الموثوقة عن المملكة، كما أشار إلى ذلك سلمان الدوسري. \r\n\r\n* * \r\n\r\nوهناك مبادرات نوعية كمبادرة (ميديازون) في عدد من مناطق المملكة، لتوفير بيئة عمل مشتركة، تمارس فيها فنون الإعلام المختلفة، وإيجاد مكان متخصص لتقديم المعارف الإعلامية، والوصول إلى المجتمعات الإبداعية، ومواكبة تطورات الإعلام. \r\n\r\n* * \r\n\r\nفي كلمته تحدث الوزير عن موسم الحج والعمرة، ومواكبة الوزارة إعلامياً لهذا الحدث الكبير، نسبة لأهميته، فأشار إلى أن منظومة الإعلام أطلقت (ميدياثون) الحج والعمرة، كحدث يتسابق الإعلاميون والمهتمون من خلاله لابتكار مبادرات ومشروعات إعلامية تعزِّز التغطية الإعلامية الإبداعية والمبتكرة لموسم الحج. \r\n\r\n* * \r\n\r\nوأخيراً فقد أعلن الوزير عن مبادرة (حج ميدياهب) بهدف تقديم بيئة إعلامية متكاملة تساعد الإعلاميين في إنجاز تغطيات موسم الحج بكفاءة وتميز، وإقامة معرض إعلامي تفاعلي يبرز الخدمات المقدمة، ويستفيد منه أكثر من 2000 إعلامي وزائر دولي. \r\n\r\n* * \r\n\r\nولو لم يكن لمنتدى الإعلام السعودي من حسنات وإيجابيات إلا ظهور معالي وزير الإعلام ليتحدث أمام الجميع عن هذه الإنجازات والإستراتيجيات والتخطيط والبرامج والمبادرات القادمة لكفى، والأهم أننا أمام عام سيشهد الإعلام السعودي فيه قفزات كبيرة وفق ما صرح به الوزير، وهذا ما كان يجب أن يكون، إذ لا يجوز أن تمر المملكة بهذه النقلة الكبيرة بدون أن يكون لديها إعلام مؤثِّر ومقنع وقوي، وهو ما نأمله ونتطلع إليه في العام 2024م. \r\n\r\nهكذا سيكون الإعلام السعودي في عام 2024 (1-2)\r\n\r\n
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