كانَ أبو الفلسفة، أفلاطون، يزدري الشعراء والفنانين. وكان يقول إن معظم الفن عمل سيئ وتبديد تافه للوقت، يضيع الشباب عن الحقائق. وذهب إلى حد المطالبة بإلغاء بعض الأنماط الموسيقية لكونها تبعث الإثارة.

وأمَّا الأدب عنده، فكان أنه يشتت الأفكار ويلهي العقول. والأدب في زمنه كان الشعر الملحمي لأنَّه كان معيار الأدب. وهو يفسد العقول ويدمر النفوس بدل أن يبنيها. لم يتفق أحد من العلماء مع الفيلسوف الكبير في النقمة، مع اتفاقهم معه على أن الفن نقل للواقع ونسخ عنه. لكن الدعوة إلى احتقار الفن كانت غريبة حتى بالنسبة إلى الإغريق المحافظين. وكانت أثينا في القرن الخامس قبل الميلاد تتمتع بثقافة تفيض بالمهرجانات، واللوحات، والجداريات، والتماثيل، والفن المعماري، والمسرح.

أشهر تلك المسرحيات يومها واحدة سخرت من سقراط، وأضحكت أثينا منه. وربما كانت هي السبب الرئيسي في أنه حملَ تلك الضغينة على الفنون. وقال إن الفن كله نوع من أنواع النحل. وأن التقليد لا يمكن أن يكون الحقيقة. إنها تولد مرة واحدة.

اتفق كثيرون من عمالقة الأدب معه في ذلك، أي أن الفن تقليد، وبينهم تولستوي. إذ بالنسبة إلى الروائي الكبير، فإن أبطاله وأشخاص رواياته منقولون من سِيَر أخرى. أما الفيلسوف اليوناني فإن قراءة كتاب الشعر الهوميري، على سبيل المثال، لا تعدو كونها وجبة فكرية خالية. أي أنك تمضغ وهماً لا وجود له.

طبعاً، منذ القرن الخامس ق. م. إلى اليوم، تطورت الفنون وتعددت أجناس الشعر، وما عاد ملحمياً فقط، بل لم يعد الشعر الملحمي موجوداً في أي ثقافة أو لغة. بالنسبة لهذه المسألة بالذات، يمكن لأفلاطون أن يطمئن. لكن المشكلة أن الفلسفة أيضاً لم تعد في ذلك الازدهار. وقد احتفل أهلها أخيراً بمرور 300 عام على ولادة إيمانويل كانط، أحد كبارها ورواد حداثتها. والفلاسفة هم الأقلية في أجناس الأدب، في أي حال. ولطالما كانوا دوماً كذلك، مقارنة بسائر الآداب والإنسانيات.

قال أفلاطون إن الفن «مضغ»، وبعده صارت الناس تصف الفلسفة بـ«التفلسف». وللكبار غالباً علّات صغيرة منها الضغينة لأسباب شخصية. ربما أشهرها، في عالمنا، المساجلات بين عميد الأدب العربي طه حسين وأستاذ الجيل عباس محمود العقاد. وقد قدح العميد، العقاد، في نثره ومدحه في شعره. ولا أدري أيهما أسوأ. فالمحبر يستنكر الشعر على عبقري النثر في مصر، ويهتف مع الهتافين:

«يا للهول يا أستاذ، يا للهول».