أحمد الشمراني



• الهلال حسم الأمور وبات وحيداً يغرد هناك حيث القمر وما دون النجوم.

• لا أفهم في علم الكواكب، لكنني أفهم جيداً الأسباب التي جعلت من الهلال البطل الأوحد في ساحة تؤمن بالتعددية.

• أسأل معكم وبصوت عالٍ، لماذا الهلال ثابت والبقية متحركون؟

• قلت في رأي متلفز الهلال يملك إدارة عميقة ترى عملها ولا تراها، فسألني الدكتور علي الموسى عبر حسابي في موقع (إكس) ماذا تعرف عن الإدارة العميقة، ولم أجب حينها على سؤاله؛ لأنني لا أملك أكثر مما قلت.

• صديقي علي هواه أهلاوي كما أنا ومعشوقتنا أبها كنا نتسامر على الأهلي وضوء الأهلي وغاب عني صوتاً، لكن ظل في ذاكرتي صديقاً ومثقفاً إن تحدث تتمنى ألا يصمت، وإن كتب تقول على طريقة البسطاء ما أجملك يا علي.

• أنت يا علي تفهم في الإدارة العميقة وأردت أن تأخذني إلى ساحة لا أجيد أدواتها إلا أن هذا لا يلغي اعتزازي بك إنساناً ومثقفاً.

• بعد أن غاب صوتك وجدتك في سؤال مباشر مع الزميل خالد مدخلي فكنت كما أنت متألقاً وضعت الممكن وفنه في سلة واحدة، إلا أن سؤال الختام كان في إجابته كثير من تعبك وقليل من لغتك الباذخة، أدركت بعدها أن الحزن عميق.

• لماذا فقط الهلال يدار بـ(أولاده)؟ سؤال فيه من (الطيبة) ما جعل الكل يتعاطف مع استفهامه، مطالبين من الثلاثة أن يتبنوه.

• رئيس النصر يهدد بالاستقالة، وقبله لؤي ناظر استقال، وما زال رئيس الأهلي على سيرته الأولى، وهنا يسمح لي صديقي المفوه أن أسأله هل أنت راضٍ عن دورك في النادي؟

(2)

• أتمنى أن يتم اختيار أبها المكان الدائم لاستضافة السوبر.

• المكان وأهل المكان ساهموا في إنجاح هذه النسخة وينبغي أن نثمن دورهم باختيار أبها المكان الدائم للسوبر السعودي.

ومضة:

من وقاري.. يحسبون إني بليدٍ ما أتشرّه

‏ ولا أنا مبدأ التغاضي والتعامي من وقاري.