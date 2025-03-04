خالد صائم الدهر



عادت فرقة الرعب الأهلاوية بشكل مرعب في الدوري السعودي بعد تحقيق 6 نقاط ثمينة من أمام القادسية برباعية ومن ثم الهلال بثلاثية مستحقة.

نعم الدوري قد يكون أهلاوياً في ظل تفريط الاتحاد والهلال بالنقاط، والمستويات المتذبذبة من مباراة إلى أخرى.

الأهلي وصل للنقطة 47 ويبعد عن الوصافة بـ4 نقاط وعن المتصدر 10 نقاط، وهي ليست مستحيلة في ظل تعثرات المتصدر ووصيفه، لاسيما أن الدوري ما زال طويلاً في حسابات عدد المباريات المتبقية وهي 11 جولة، أي 33 نقطة ما زالت في الميدان.

خسارة الأهلي من النصر كانت نقطة تحوّل في مسيرته بالدوري وحضوره بقوة، بعد غضب جماهيري عارم طال المدرب واللاعبين وقبلهم الإدارة.

تعادل الاتحاد مع الأخدود على أرضه وبين جماهيره منح الأمل ورفع سقف الطموح في تحقيق لقب الدوري للأهلي والقادسية والنصر والهلال..

ويظل الأهلي الأكثر حظاً قياساً على المستويات التي يقدمها مؤخراً، والاستقرار الفني، وثبات المستوى الذي يبرهنه فوزهم على القادسية والهلال مؤخراً خارج أرضهم.

الدوري دخل معتركاً خطيراً بين أندية الشركات، وأي تفريط في النقاط ستكون عواقبه وخيمة، بعكس الفوز الذي سيعتبر بـ6 نقاط يقدمك ثلاث نقاط ويؤخر منافسيك ثلاثاً مثلها.

.. وللحديث بقية..